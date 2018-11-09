"Прошел через все ужасы войны": умер молодой медик-доброволец

Иллюстративное фото (УНИАН)

Марьян Малявский побывал в самых горячих точках на Донбассе

Скончался военный врач батальона "Госпитальеры" Марьян Малявский с позывным "Марик". Об этом рассказали его побратимы из организации "Об’єднання Добровольців".

Как рассказали друзья Марьяна, в гражданской жизни он работал рекламным менеджером, но когда началась война на Донбассе, бросил все дела и отправился на фронт.

"Не могу жить спокойно, зная, что на востоке страны враг убивает наших людей..." - объяснил он тогда свой поступок друзьям.

Марьян Малявский (фото: facebook.com/marian.maliawskiy)

В зоне боевых действий Малявский провел больше года.

"Он побывал в самых горячих точках, пройдя через все ужасы войны. Сумел выжить под пулями и градами, но не уберегся после возвращения с фронта. Смерть настигла его в гражданской жизни", - рассказали добровольцы.

Марьян Малявский (фото: dobrovoltsi.org.ua)

Напомним, недавно прямо на рабочем месте скончался врач военного госпиталя, начальник клиники интенсивной терапии Одесского военного госпиталя Олег Кушнир.

Ранее мы писали о том, что в октябре 2018 года на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил российские наемники убили 14 человек. Жертвой боевиков в том числе стала 19-летняя студентка Олеся Бакланова.

Видео: РБК-Украина