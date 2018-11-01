Герої не вмирають! Втрати українських військових на Донбасі у жовтні

Українські воїни, загиблі на Донбасі у жовтні 2018 року (відео: РБК-Україна)

У жовтні 2018 року на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил російські найманці убили 14 осіб. Жертвою бойовиків у тому числі стала 19-річна студентка Олеся Бакланова...

Відважні бійці, для яких ця осінь стала останньою, поклали свої життя за свободу українського народу і української землі. Імена Героїв будуть залишатися серед нас, доки ми їх пам'ятаємо.

Олексій "Скіф" Влодарський. Військовослужбовець 24 ОШБ "Айдар" 53 ОМБр загинув від кулі снайпера поблизу села Кримське 2 жовтня. Залишились сестра, брат.

Юрій Фешко 1994 року народження. Командир відділення 7-ї "шаленої" роти 3-го мехбатальйону 72 ОМБр загинув 9 жовтня від кульового поранення у грудну клітку внаслідок обстрілу з кулемету на "Світлодарській дузі". Планував вчитися та отримати офіцерське звання. Залишились батьки, брат і наречена.

Роман Магас із 128 ОГШБр загинув 10 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу села Гранітне внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої. Залишились батьки, дружина та двоє дітей.

20-річний Сергій Дронов загинув 10 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу села Гранітне внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої, - від численних осколкових поранень помер під час транспортування до лікарні. Залишились батьки.

Олеся Бакланова загинула 10 жовтня на бойовій позиції Шахта "Бутівка", у 300 метрах від позицій противника. Смертельне кульове поранення отримала, коли визирнула з бійниці для огляду бойових позицій через прилад нічного бачення. Збиралась їхати складати сесію. Залишились батьки і брат. Їй було всього 19 років…

Олеся Бакланова (фото: twitter.com)

Олеся Бакланова (фото: twitter.com)

Павло Стоянський. Старший солдат 14 ОМБр загинув 10 жовтня від кулі проросійського бойовика.

Андрій Корна підірвався на вибуховому пристрої з "розтяжкою" 12 жовтня. У старшини 8-ї механізованої роти 3-го мехбатальйону 72 ОМБр залишилась батьки і старший брат.

Антон Моспан загинув 15 жовтня від поранення у голову кулею снайпера. Залишились батьки і брат.

20-річний Андрій Бойко загинув 16 жовтня від поранення у голову кулею снайпера поблизу міста Мар'їнка. Залишилась мати…

Павло Білік. Стрілець-помічник гранатометника механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону 28 ОМБр загинув 16 жовтня від смертельного поранення кулею снайпера. У Павла залишилися батьки та донька-десятикласниця.

Олександр Ур загинув від кулі снайпера у Волноваському районі 23 жовтня. Залишилися дружина та однорічна донька.

Кулеметник 22 ОМПБ "Харків" 92 ОМБр Олександр Котяш загинув від кульового поранення в зоні ООС 24 жовтня. Залишились батьки та два брати.

Дмитро Дарій загинув у ніч на 28 жовтня від кулі снайпера в ході бою поблизу села Кримське. Розлучений, дітей немає, залишилася мати.

Віталій Оніщук загинув 29 жовтня в районі Новоайдарівки. У солдата 59 ОМПБр залишилися батько, дружина та дві доньки.

Крім того, в зоні ОНС в жовтні обірвалися життя Олександра Ятченка, Юліана Циганка, Олега Фоміна і Ярослава Гаврилюка...

Styler висловлює глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам загиблих бійців. Їхні подвиги не будуть забуті. Їхні імена назавжди залишаться в пам'яті всіх українців. Ми переможемо. Слава Україні!

Нагадаємо, у вересні цього року в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинули 17 бійців.

Українські воїни, загиблі на Донбасі у вересні 2018 року (відео: РБК-Україна)