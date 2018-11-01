Герои не умирают! Потери украинских военных на Донбассе в октябре

Украинские воины, погибшие на Донбассе в октябре 2018 года (видео: РБК-Украина)

В октябре 2018 года на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил российские наемники убили 14 человек. Жертвой боевиков в том числе стала 19-летняя студентка Олеся Бакланова...

Отважные бойцы, для которых эта осень стала последней, положили свои жизни за свободу украинского народа и украинской земли. Имена Героев будут оставаться среди нас, пока мы их помним.

Алексей "Скиф" Влодарский. Военнослужащий 24 ОШБ "Айдар" 53 ОМБр погиб от пули снайпера вблизи села Крымское 2 октября. Остались сестра, брат.

Юрий Фешко 1994 года рождения. Командир отделения 7-й "бешеной" роты 3-го мехбатальона 72 ОМБр погиб 9 октября от пулевого ранения в грудную клетку в результате обстрела из пулемета на "Светлодарской дуге". Планировал учиться и получить офицерское звание. Остались родители, брат и невеста.

Роман Магас из 128 ОГШБр погиб 10 октября во время выполнения боевого задания вблизи села Гранитное в результате подрыва на минно-взрывном устройстве. Остались родители, жена и двое детей.

20-летний Сергей Дронов погиб 10 октября во время выполнения боевого задания вблизи села Гранитное в результате подрыва на минно-взрывном устройстве, - от многочисленных осколочных ранений умер во время транспортировки в больницу. Остались родители.

Олеся Бакланова погибла 10 октября на боевой позиции Шахта "Бутовка", в 300 метрах от позиций противника. Смертельное пулевое ранение получила, когда выглянула из бойницы для осмотра боевых позиций через прибор ночного видения. Собиралась ехать сдавать сессию. Остались родители и брат. Ей было всего 19 лет...

Олеся Бакланова (фото: twitter.com)

Олеся Бакланова (фото: twitter.com)

Павел Стоянский. Старший солдат 14 ОМБр погиб 10 октября от пули пророссийского боевика.

Андрей Корна подорвался на взрывном устройстве с "растяжкой" 12 октября. У старшины 8-й механизированной роты 3-го мехбатальона 72 ОМБр осталась родители и старший брат.

Антон Моспан погиб 15 октября от ранения в голову пулей снайпера. Остались родители и брат.

20-летний Андрей Бойко погиб 16 октября от ранения в голову пулей снайпера вблизи города Марьинка. Осталась мать...

Павел Билик. Стрелок-помощник гранатометчика механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона 28 ОМБр погиб 16 октября от смертельного ранения пулей снайпера. У Павла остались родители и дочь-десятиклассница.

Александр Ур погиб от пули снайпера в Волновахском районе 23 октября. Остались жена и годовалая дочь.

Пулеметчик 22 ОМПБ "Харьков" 92 ОМБр Александр Котяш погиб от пулевого ранения в зоне ООС 24 октября. Остались родители и два брата.

Дмитрий Дарий погиб в ночь на 28 октября от пули снайпера в ходе боя вблизи села Крымское. Разведен, детей нет, осталась мать.

Виталий Онищук погиб 29 октября в районе Новоайдаровки. У солдата 59 ОМПБр остались отец, жена и две дочери.

Кроме того, в зоне ООС в октябре оборвались жизни Александра Ятченко, Юлиана Цыганко, Олега Фомина и Ярослава Гаврилюка...

Styler выражает глубокие соболезнования родным, близким и побратимам погибших бойцов. Их подвиги не будут забыты. Их имена навсегда останутся в памяти всех украинцев. Мы победим. Слава Украине!

Напомним, в сентябре этого года в зоне проведения операции Объединенных сил погибли 17 бойцов.

Украинские воины, погибшие на Донбассе в сентябре 2018 года (видео: РБК-Украина)