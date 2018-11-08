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Помер один з кращих військових лікарів України

STYLERЖиття    08.11.2018 - 13:30
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Олег Кушнір помер на робочому місці

На робочому місці, під час операції пацієнтові помер лікар військового госпіталю, начальник клініки інтенсивної терапії Одеського військового госпіталю Кушнір Олег Сергійович. Про це інформує Андрій Танцюра на своїй сторінці в Facebook.

Волонтер Андрій Танцюра пам'ятає Олега Кушніра радісною і усміхненою людиною, завжди доброзичливо налаштованою по відношенню до людей. У повідомленні уточнюється, що лікар помер на робочому місці під час проведення операції пацієнтові.

"Важко писати, особливо якщо зустрічаєш людину майже кожен день в госпіталі, що йде тобі назустріч, усміхно і, як завжди, доброзичливо! Раптово пішов з життя один з кращих шпитальних лікарів, начальник клініки інтенсивної терапії Одеського військового госпіталю Кушнір Олег Сергійович!" - пише волонтер.

Помер один з кращих військових лікарів УкраїниФото: (facebook.com/Андрей Танцюра)

Танцюра додав: "Для нас, волонтерів, смерть на війні стала частиною нашого життя, але коли йдуть кращі з кращих в тилу, це боляче, нестерпно боляче... Олег Сергійович! Вічна пам'ять і нехай земля буде Вам пухом!"

Помер один з кращих військових лікарів України

Скріншот поста: (facebook.com/Андрій Танцюра)

Нагадаємо, що раніше волонтер Наталя Юсупова розповіла про те, що напередодні весняних виборів кожен політик намагається показати, що він веде активну громадську і політичну активність.

Також ми писали, що Юсупова зізналася про те, що найбільше її пригнічують брехливі звинувачення у наживи.

Нагадаємо, що волонтер також закликала небайдужих українців допомогти пораненим воїнам ООС, яких доставили в один з госпіталів Києва.

Відео: РБК-Україна

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