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Умер один из лучших военных врачей Украины

STYLERЖизнь    08.11.2018 - 13:30
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Олег Кушнир скончался на рабочем месте

На рабочем месте, во время операции пациента умер врач военного госпиталя, начальник клиники интенсивной терапии Одесского военного госпиталя Кушнир Олег Сергеевич. Об этом информирует Андрей Танцюра на своей странице в Facebook.

Волонтер Андрей Танцюра помнит Олега Кушнира радостным и улыбчивым человеком, доброжелательно настроенного по отношению к людям. В сообщении уточняется, что врач скончался на рабочем месте во время проведения операции пациенту.

"Тяжело писать, особенно если встречаешь человека почти каждый день в госпитале, идущего тебе навстречу, улыбчивого и, как всегда, доброжелательного! Скоропостижно ушел из жизни один из лучших госпитальных врачей, начальник клиники интенсивной терапии Одесского военного госпиталя Кушнир Олег Сергеевич!" - пишет волонтер.

Умер один из лучших военных врачей УкраиныФото: (facebook.com/Андрей Танцюра)

Танцюра добавил: "Для нас, волонтеров, смерть на войне стала частью нашей жизни, но когда уходят лучшие из лучших в тылу, это больно, невыносимо больно... Олег Сергеевич! Вечная память и пусть земля будет Вам пухом!"

Умер один из лучших военных врачей Украины

Скриншот поста: (facebook.com/Андрей Танцюра)

Напомним, что ранее волонтер Наталья Юсупова рассказала о том, что в преддверии весенних выборов каждый политик пытается показать, что он ведет активную общественную и политическую активность. 

Также мы писали, что Юсупова призналась о том, что больше всего ее угнетают лживые обвинения в наживе

Напомним, что волонтер также призвала неравнодушных украинцев помочь раненым воинам ООС, которых доставили в один из госпиталей Киева.

Видео: РБК-Украина

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