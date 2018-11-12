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"Був професіоналом найвищої проби": помер видатний український кінооператор

STYLERЖиття    12.11.2018 - 19:43
"Був професіоналом найвищої проби": помер видатний український кінооператор
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Віталій Зимовець відійшов у вічність на 80-му році життя

Помер відомий український кінооператор Віталій Зимовець. Заслужений діяч мистецтв, кавалер ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, член Національної спілки кінематографістів України пішов з життя на 80-му році.

&quot;Був професіоналом найвищої проби&quot;: помер видатний український кінооператор

Віталій Зимовець (фото: facebook.com/sergiy.trymbach)

Як розповіли у Державному агентстві України з питань кіно, творчий доробок Віталія Андрійовича складають твори, що стали класикою українського кінематографу: "Пропала грамота", "Дорога на Січ", "Владика Андрей" та багато інших. А картина "Залізна сотня" отримала приз за найкращу оператaорську роботу МКФ у Бердянську в 2004 році.

 

&quot;Був професіоналом найвищої проби&quot;: помер видатний український кінооператор

Віталій Зимовець (фото: facebook.com/sergiy.trymbach)

"Він умів знімати кіно різних жанрів і стилів, був професіоналом найвищої проби. А найкраще і найнатхненніше виходили в нього стрічки ліро-епічного плану..." - розповів Сергій Тримбач.

&quot;Був професіоналом найвищої проби&quot;: помер видатний український кінооператор

Скріншот (facebook.com/sergiy.trymbach)

"Сумно. Відходять славетні, величні, талановиті, і в одночас прості, чемні, доброзичливі. Залишились фільми, зняті Віталієм Зимовцем. "Пропала грамота" у грудні буде показана іспанцям", - прокоментувала смерть оператора Людмила Серебренікова.

Раніше повідомлялося, що у вiцi 44 рокiв померла актриса Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі, заслужена артистка України Юлія Волчкова.

Також ми писали, що помер молодий військовий лікарь батальйону "Госпітальєри" Мар’ян Малявський з позивним "Марік". Як розповіли друзі Мар'яна, у цивільному житті він працював рекламним менеджером, але коли розпочалася війна на Донбасі, покинув усі справи і вирушив на фронт.

Відео: РБК-Україна

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