"Був професіоналом найвищої проби": помер видатний український кінооператор

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Віталій Зимовець відійшов у вічність на 80-му році життя

Помер відомий український кінооператор Віталій Зимовець. Заслужений діяч мистецтв, кавалер ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, член Національної спілки кінематографістів України пішов з життя на 80-му році.

Віталій Зимовець (фото: facebook.com/sergiy.trymbach)

Як розповіли у Державному агентстві України з питань кіно, творчий доробок Віталія Андрійовича складають твори, що стали класикою українського кінематографу: "Пропала грамота", "Дорога на Січ", "Владика Андрей" та багато інших. А картина "Залізна сотня" отримала приз за найкращу оператaорську роботу МКФ у Бердянську в 2004 році.

Віталій Зимовець (фото: facebook.com/sergiy.trymbach)

"Він умів знімати кіно різних жанрів і стилів, був професіоналом найвищої проби. А найкраще і найнатхненніше виходили в нього стрічки ліро-епічного плану..." - розповів Сергій Тримбач.

Скріншот (facebook.com/sergiy.trymbach)

"Сумно. Відходять славетні, величні, талановиті, і в одночас прості, чемні, доброзичливі. Залишились фільми, зняті Віталієм Зимовцем. "Пропала грамота" у грудні буде показана іспанцям", - прокоментувала смерть оператора Людмила Серебренікова.

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Відео: РБК-Україна