"Было морально очень тяжело": история супругов военнослужащих, вышедших из российского плена

Супруги военнослужащих Сергей Медяник и Юлия Полякова рассказали, как попали и вышли из российского плена.

ТСН пишет , что супруги уже 20 лет живут в гражданском браке и воспитывают двоих детей: 18-летнюю дочь Дарью и 8-летнего сына Назара.

Семья жила в городе Павлограде Днепропетровской области. В 2016 году Сергей пошел в Нацгвардии, и Юлия пошла вслед за мужем, служить в ту же часть поваром. Через 4 года мужчина переехал в Мариуполь и начал служить в полку "Азов".

Еще через полтора года Сергей перевез к себе жену с детьми. Семья снимала квартиру у моря, Юлия патрулировала город в составе Нацгвардии.

За день до начала войны супруги вывезли детей к родственникам в Павлоград. Тогда Сергей остался на левом берегу, а Юлия на правом. По его словам, он впервые пожалел, что жена военная.

Уже 2 марта они потеряли связь друг с другом. Женщин воинской части Юлии отправили домой. Она пряталась в подвалах и 26 марта загорелся дом:

"Я бежала километр в черном дыму, под собой видела только землю. Спустились мы к морю с еще одной семьей, дошли до блокпоста. Как оказалось, блокпост так называемой "ДНР". Поскольку я не умею врать, то сказала, что я военная", - рассказала Юлия.

Тогда ей пообещали, что проверят не стреляла ли она и не участвовала в боевых действиях. Ей сказали, что отпустят домой. Однако, ее обманули.

28 марта Юлию забрали в плен, а Сергей до последнего мужественно оборонял Мариуполь с побратимами. Однако, 16 мая он вышел из Азовстали. Полтора месяца Сергей провел в СИЗО в плену, Юлия - три месяца.

Супруги военнослужащих Сергей Медяник и Юлии Полякова (скрин с видео)

Сейчас супруги вместе и работают с психологами. Юлия признается, что уже начинают забываться те моменты и отходить на задний план.

"В плену было морально очень тяжело. В камере в Донецком СИЗО я провела 2 месяца. В камере были одни матрасы, подушек не было. Было много муравьев и тараканов", - рассказала она.

Также она отметила, что было очень трудно жить по графику: в 6 утра был подъем, а в 10 - отбой.

"Запрещали садиться на те нары, мы постоянно стояли. Первые дни очень отекали ноги, было даже больно. Кормили нормально, но не выводили на прогулки совсем. Медицинскую помощь не оказывали тоже вообще. Физического насилия не применяли", - добавила Юлия.

К тому же Юлия находилась в одной камере с Юлией Паевской, более известной как Тайра. Сейчас они поддерживают дружеские отношения.

Как Сергей находился в плену с ребятами из "Азова"

По его словам, военные готовы как к физической, так и моральной нагрузки. Сергей уверен в побратимах, которые и сейчас находятся в плену.

В первые дни те люди, которые присматривали за военными, приходили и с удивлением рассматривали украинцев, было особое внимание.

"Физически к нам не было никаких пыток. Да, нас водили на допросы, но это были беседы без физического рукоприкладства. Ребята очень стойкие морально и они должны выдержать", - добавил он.

У Юлии за все время не было никакой связи ни с детьми, ни с мужем. Даже не давали написать им сообщение.

У Сергея время от времени была возможность писать детям вплоть до выхода из Азовстали, и первое, что он спрашивал: что известно о маме.

"Даже когда нас заставляли петь гимн России, мы просто открывали рот, мы не боялись, что нам прикажут. Просто героические 22 женщины в камере. Надо верить, что все будет хорошо, надеяться, мечтать", - рассказала Юлия.

Также она признается, что теперь поняла, что можно 4 месяца жить без денег, без телефона, с маленьким кусочком мыла, которым можно и голову мыть, и мыться, и стирать.