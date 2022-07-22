Как быстро избавиться от сонливости и начать работать: эти советы помогут взбодриться

Выпейте кофе и поспите

Ученые утверждают, что короткий сон после чашки кофе в разы усиливает эффект от кофеина. Нужно лишь выпить небольшую чашку крепкого кофе, а потом устроит сеанс микро-сна в кровати - на 10-15 минут.

Под кофе можно съесть кусочек горького шоколада и сразу же отправиться в постель. Предварительно поставьте будильник максимум на 20 минут, чтобы проснуться до наступления фазы глубокого сна.

Этого времени хватит, чтобы кофеин начал действовать на организм, а короткий сон только усилит эффект бодрости.

Утром кофе пейте не сразу

Оказывается, пить кофе сразу после пробуждения - плохая затея. Организму нужно минимум один час после пробуждения, чтобы начать функционировать.

Исследования показывают, что в этот промежуток времени в организме вырабатывается кортизол, который помогает проснуться.

А кофеин мешает этому природному процессу и блокирует выработку кортизола, который еще называют "гормоном стресса". В результате времени для восстановления ритма после сна нужно намного больше, и мы дольше настраиваемся на работу в течение дня.

Съешьте что-то мятное

Подойдет мятный леденец, мятная жевательная резинка, конфетка с ментолом, лимонад с мятой или же просто пожуйте листочек мяты.

Дело в том, что ментол имеет действие энергетика и приводит организм в состояние возбуждения. А жевательные движения активизируют работу мозга.

Он включается и начинает готовить организм к процессу переваривания пищи, а еще запускает выработку инсулина. Именно он и вызывает чувство бодрости.

Помойте руки

В прямом смысле слова - если вы сидите на работе и буквально засыпаете у компьютера, то встаньте и идите к крану с холодной водой. Умываться не нужно, просто подставьте руки под холодную воду, и намочите кисти рук.

Это позволяет быстро снять сонливость, охладиться во время сильной жары и даже снять напряжение в стрессовой ситуации.

Руки имеют точки-соединения со всем нашим организмом и эту методику используют в восточной медицине.

Сделайте массаж

На теле человека есть много точек, которые отвечают за разные части организма и его состояние. Умеренное давление на такие точки позволяет усилить циркуляцию крови в организме, что снимет усталость и сонливость в течение нескольких минут.

Круговыми движениями надавливайте на верхнюю и заднюю часть шеи, мочки уха, точку между большим и указательным пальцем и область под коленями. Сделайте 5-минутный массаж и вы сразу почувствуете себя лучше.

Неудобный стул

Пересядьте на неудобный и твердый стул - деревянный, металлический или пластмассовый. Вам должно быть некомфортно и неудобно по максимуму.

Ваше неудобное положение отправит сигнал в мозг о том, что тут спать будет неудобно. И сонливость снимет как рукой.