Быстро заткнули рот: крымчане пожаловались на Россию

Жители Крыма вспомнили былые времена и затосковали по Украине. Так, блогер "Крымский Бандеровец" на своей странице в Twitter, разместил комментарии крымчан, которые вспомнили, как раньше в порт Ялты заходили лайнеры.

"Эх, когда-то в порт Ялты заходили шикарные лайнеры! У кого остались фото с лайнерами в порту Ялты, поищите их и скиньте в комментарии, будет эдакий интерактив вечерний, заодно полюбуемся красивыми фото круизных лайнеров в Ялте", - написал пользователь в сети.

Другие также вспомнили о былых временах, но сторонники России сразу же закрыли рты всем недовольным и посоветовали наслаждаться Россией.

"Хватит ныть, наслаждайтесь Россией!" - отметили в сети.

Лайнеры в Крыму (фото: twitter.com/CrimeaUA1)

Другие пользователи также прокомментировали ситуацию.

Ну ничего, скоро с КНДР будем развивать экономику и все наладится;

Будем так жить еще долго. Трезвейте наконец уже;

Когда-то Ялта была международным курортом;

Раньше было лучше.

Напомним, что в Крыму из-за обвала опорной стены местного ракушечника полностью разрушен один из старейших пляжей в городской черте.

Ранее сообщалось о том, что в аннексированном Крыму местные "власти" не реализовали программу благоустройства полуострова. В рейтинге проекта "Формирование комфортной городской среды" Крым показал худшие результаты среди субъектов РФ и занял последнее место.