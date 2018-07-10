"Бывшие сослуживцы становились на сторону оккупанта": в сети рассказали история бойца ООС, который служил в Крыму

Фото: mil.gov.ua

Мужчина говорит, что предательство товарищей по службе была для него особенно болезненным

В сети рассказали историю бойца ООС Камала Багаева, который воюет за Украину на Донбассе. Об этом передает сообщество "Операция ообъединенных сил / Joint Operation Forces" на своей странице в Facebook.

Мужчина когда-то служил срочную службу в Крыму, поэтому предательство товарищей по службе в оккупированном полуострове было для него особенно болезненным.

"Я когда-то срочную служил в Крыму. Там давал Военную Присягу на верность Украине. Тем более, служил в спецподразделении МВД. Занимался борьбой самбо. Впоследствии, неловко было смотреть, как бывшие сослуживцы "переобувались" и становились на сторону оккупанта. Я этого никогда не приму и не прощу", - рассказывает 32-летний пулеметчик-солдат Камал Багаев.

Фото: Камал Багаев (facebook.com/pressjfo.news)

Сейчас Камал вместе с собратьями в составе одной из механизированных бригад обороняет окраине Красногоровки. Рассказывает, что враг здесь удается до огневых провокаций фактически каждый вечер, активно использует снайперов. Однако, украинских пехотинцев напугать такой активностью трудно.

"Мы постоянно укрепляем позицию, ведем наблюдение за действиями противника. В случае обострения – готовы "гостеприимно" встретить пришельцев свинцом", – отмечает он.

Скриншот поста (facebook.com/pressjfo.news)

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