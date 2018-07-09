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"Ворог не пожаліє": в мережі розповіли зворушливу історію про юну захисницю України на передовій (фото)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 10:11
Фото: flickr.com ministryofdefenceua
Фото: flickr.com ministryofdefenceua

Дівчина в 21 рік вирішила стати на захист України

В мережі розповіли зворушливу історію про юну захисницю України, солдата Софію Нешеву, яка в 21 рік стала на захист вітчизни. Про це передає спільнота "Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation" на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначають у пабліку, дівчина талановито співає, малює, проникливо читає вірші, смачно куховарить, уміє працювати з документами і добре стріляє та б’ється з ворогом.

"Навіть самі затяті піхотинці кажуть про неї "толкова дівчина, спину прикриє!" – відзначають у "Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation".

Дівчина родом з міста Покровськ Донецької області.

"Уперше прийшла до місцевого військкомату, коли мені виповнилось 19 років. Але воєнком "завернув", сказав на контракт дівчині без середньої спеціальної освіти – зась. Довелося швиденько відівчитись на кухаря-кондитера. І знову йти штурмом на воєнкома. Цього разу він здався, і я поїхала у навчальний центр "Десна". Скажу чесно – мені дуже подобалось! І коли інструктори нас, дівчат, намагалися жаліти – я дико протестувала. Ворог не пожаліє!" – говорить дівчина.

Після "учебки" Софія отримала розподіл у одну з механізованих бригад ЗС України і зі своїм батальйоном обороняє підступи до Мар’їнки.

Зараз мужня захисниця скаржиться, що її не пускають на передову.

Фото: Софія Нешева (facebook.com/pressjfo.news)

"Деякий час я була на бойових позиціях, адже я за штатом старший стрілець. Разом з усіма несла бойові чергування, чистила зброю. А потім, за наказом командира мене відправили у штаб батальйону. Мовляв, ти добре пораєшся із документацією. Ну й поки троє дітей не будеш мати – на бойових позиціях тобі не має чого робити! Я розумію, що командир шкодує і хоче, як краще. Але я воювати хочу! Визволяти рідну Донеччину! Я ж для того і до війська прийшла! Я ж спеціально з дитинства готувалась: бігала, стріляла. На полювання перший раз у 5 років ходила і здобула свій перший трофей", - відзначає вона.

Софія призналась, що має мрію – продовжити військову кар’єру у якості офіцера. Зараз вона обмірковує у який військовий ВНЗ подаватиме документи до вступу. Поки що вагається між двома: Національною академією Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові і Військовою академією ЗС України у місті Одеса.

Скріншот поста (facebook.com/pressjfo.news)

Раніше повідомлялося, що в харківському госпіталі помер військовий, поранений в зоні ООС.

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