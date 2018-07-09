"Враг не пожалеет": в сети рассказали трогательную историю о юной защитнице Украины на передовой (фото)

Девушка в 21 год решила стать на защиту Украины

В сети рассказали трогательную историю о юной защитнице Украины, солдате Софие Нешевой, которая в 21 год стала на защиту отечества. Об этом передает сообщество "Операция объединенных сил / Joint Operation Forces" на своей странице в Facebook.

Как отмечают в паблике, девушка талантливо поет, рисует, проникновенно читает стихи, вкусно готовит, умеет работать с документами, хорошо стреляет и дерется с врагом.

"Даже самые ярые пехотинцы говорят о ней "толковая девушка, спину прикроет!" – отмечают в "Операция объединенных сил / Joint Operation Forces".

Девушка родом из города Покровск Донецкой области.

"Впервые пришла в местный военкомат, когда мне исполнилось 19 лет. Но военком "завернул", сказал на контракт девушке без среднего специального образования – нельзя. Пришлось быстренько выучиться на повара-кондитера. И снова идти штурмом на военкома. На этот раз он сдался, и я поехала в учебный центр "Десна". Скажу честно – мне очень нравилось! И когда инструкторы нас, девушек, пытались жалеть – я дико протестовала. Враг не пожалеет!" – говорит девушка.

После "учебки" София получила распределение в одну из механизированных бригад ВС Украины и со своим батальоном обороняет подступы к Марьинке.

Сейчас мужественная защитница жалуется, что ее не пускают на передовую.

Фото: София Нешева (facebook.com/pressjfo.news)

"Некоторое время я была на боевых позициях, ведь я за штатом старший стрелок. Вместе со всеми несла боевые дежурства, чистила оружие. А потом, по приказу командира, меня отправили в штаб батальона. Мол, ты хорошо имеешь дело с документацией. Ну и пока трое детей не будешь иметь – на боевых позициях тебе нечего делать! Я понимаю, что командир жалеет и хочет, как лучше. Но я воевать хочу! Освобождать родную Донетчину! Я же для того и в армию пришла! Я же специально с детства готовилась: бегала, стреляла. На охоту первый раз в 5 лет ходила и получила свой первый трофей", - отмечает она.

София призналась, что имеет мечту – продолжить военную карьеру в качестве офицера. Сейчас она обдумывает, в какой военный ВУЗ подавать документы к поступлению. Пока что колеблется между двумя: Национальной академией Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове и Военной академией ВС Украины в городе Одесса.

Скриншот поста (facebook.com/pressjfo.news)

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