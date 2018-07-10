"Колишні співслужбовці ставали на бік окупанта": в мережі розповіли історія бійця ООС, який служив в Криму

Фото: mil.gov.ua

Чоловік говорить, що зрада товаришів по службі для нього була особливо болючою

В мережі розповіли історію бійця ООС Камала Багаєва, який воює за Україну на Донбасі. Про це передає спільнота "Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation" на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік колись служив строкову службу в Криму, тому зрада товаришів по службі в окупованому півострові для нього була особливо болючою.

"Я колись строкову служив у Криму. Там складав Військову Присягу на вірність Україні. Тим більше, служив у спецпідрозділі МВС. Займався боротьбою самбо. Згодом, ніяково було дивитись, як колишні співслужбовці "перевзувались" і ставали на бік окупанта. Я цього ніколи не сприйму і не пробачу", - розповідає 32-річний кулеметник-солдат Камал Багаєв.

Фото: Камал Багаєв (facebook.com/pressjfo.news)

Зараз Камал разом із побратимами у складі однієї з механізованих бригад обороняє околиці Красногорівки. Розповідає, що ворог тут вдається до вогневих провокацій фактично щовечора, активно використовує снайперів. Однак, українських піхотинців налякати такою активністю важко.

"Ми постійно укріплюємо позицію, ведемо спостереження за діями противника. У випадку загострення – готові "гостинно" зустріти зайд свинцем", – наголошує він.

Скріншот поста (facebook.com/pressjfo.news)

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