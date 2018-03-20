Издание опубликовало комическое изображение

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo потроллил президентские выборы в РФ и посвятил им карикатуру. Соответствующее фото опубликовал российский галерист Марат Гельман на своей странице в Facebook.

"Откуда они там во Франции все знают?" – подписал он снимок и отметил, что на фото свежий выпуск еженедельника.

На карикатуре изображен действующий глава РФ Владимир Путин. На руке у него видно марионетку в образе Ксении Собчак.

"Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах", - произносит кукла.

При этом у самого нарисованного Путина за спиной сидит человек со связанными руками и завязанными глазами.

"Я – Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуй!" – говорит он.

Скриншот поста (facebook.com/marat.guelman.9)

Ранее выборы президента РФ показали в одном изображении.

"Добро пожаловать в СССР, дорогие товарищи!" – написали в публикации.

На забавном изображении президента России Владимира Путина, которого по предварительным данным снова избрали главой РФ, сравнили с Леонидом Брежневым, который был при власти в СССР.