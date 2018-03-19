"Переплюнул Брежнева": выборы президента РФ показали в одном изображении

В сети создали забавную карикатуру с Путиным
Успех Владимира Путина на очередных выборах президента России показали в забавной карикатуре. Соответствующее изображение опубликовали на странице "Мuд Роисси" в соцсети Twitter.
"Добро пожаловать в СССР, дорогие товарищи!" – написали в публикации.
На забавном изображении президента России Владимира Путина, которого по предварительным данным снова избрали главой РФ, сравнили с Леонидом Брежневым, который был при власти в СССР.
Скриншот поста (twitter.com/Fake_MIDRF)
Карикатуру прокомментировали пользователи сети:
"Уже переплюнул по срокам Леонида Ильича".
"Так он уже пересидел его, если не брать в счет жалкого Димона".
"Выбрали Прежнева".
Скриншот комментариев (twitter.com/Fake_MIDRF)
Стоит отметить, что по результатам подсчета 99% голосов на выборах президента РФ победил действующий глава государства Владимир Путин, за которого отдали свои голоса 76,6% избирателей.