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"Переплюнул Брежнева": выборы президента РФ показали в одном изображении

STYLERКурьезы        19.03.2018 - 10:02
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

В сети создали забавную карикатуру с Путиным

Успех Владимира Путина на очередных выборах президента России показали в забавной карикатуре. Соответствующее изображение опубликовали на странице "Мuд Роисси" в соцсети Twitter.

"Добро пожаловать в СССР, дорогие товарищи!" – написали в публикации.

На забавном изображении президента России Владимира Путина, которого по предварительным данным снова избрали главой РФ, сравнили с Леонидом Брежневым, который был при власти в СССР.

Скриншот поста (twitter.com/Fake_MIDRF)

Карикатуру прокомментировали пользователи сети:

"Уже переплюнул по срокам Леонида Ильича".

"Так он уже пересидел его, если не брать в счет жалкого Димона".

"Выбрали Прежнева".

Скриншот комментариев (twitter.com/Fake_MIDRF)

Стоит отметить, что по результатам подсчета 99% голосов на выборах президента РФ победил действующий глава государства Владимир Путин, за которого отдали свои голоса 76,6% избирателей.

Кстати, Франция не признает итоги голосования в Крыму.

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Теги: Россия, Владимир Путин, выборы, рф
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