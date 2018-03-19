"Переплюнув Брежнєва": вибори президента РФ показали в одному зображенні

У мережі створили дотепну карикатуру з Путіним

Успіх Володимира Путіна на чергових виборах президента Росії показали в забавній карикатурі. Відповідне зображення опублікували на сторінці "Мuд Роисси" в соцмережі Twitter.

"Ласкаво просимо в СРСР, дорогі товариші!" – написали в публікації.

На забавному зображенні президента Росії Володимира Путіна, якого за попередніми даними знову обрали головою РФ, порівняли з Леонідом Брежнєвим, який був при владі в СРСР.

Скріншот поста (twitter.com/Fake_MIDRF)

Карикатуру прокоментували користувачі мережі:

"Вже переплюнув за термінами Леоніда Ілліча".

"Так він вже пересидів його, якщо не брати в рахунок жалюгідного Дімона".

"Вибрали Прєжнєва".

Скріншот коментарів (twitter.com/Fake_MIDRF)

Варто відзначити, що за результатами підрахунку 99% голосів на виборах президента РФ переміг чинний глава держави Володимир Путін, за якого віддали свої голоси 76,6% виборців.

До речі, Франція не визнає підсумки голосування в Криму.