Charlie Hebdo потролив президентські вибори в РФ

Видання опублікувало комічне зображення
Французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo потроллил президентські вибори в РФ і присвятив їм карикатуру. Відповідне фото опублікував російський галерист Марат Гельман на своїй сторінці в Facebook.
"Звідки вони там у Франції всі знають?" – підписав він знімок і зазначив, що на фото свіжий випуск тижневика.
На карикатурі зображений чинний глава РФ Володимир Путін. На руці у нього видно маріонетку в образі Ксенії Собчак.
"Мене звуть Ксенія Собчак, антипутінський кандидат на президентських виборах", - вимовляє лялька.
При цьому у самого намальованого Путіна за спиною сидить людина зі зв'язаними руками і зав'язаними очима.
"Я – Олексій Навальний, єдиний демократ. Не голосуй!" – говорить він.
Скріншот поста (facebook.com/marat.guelman.9)
Раніше вибори президента РФ показали в одному зображенні.
"Ласкаво просимо в СРСР, дорогі товариші!" – написали в публікації.
На забавному зображенні президента Росії Володимира Путіна, якого за попередніми даними знову обрали головою РФ, порівняли з Леонідом Брежнєвим, який був при владі в СРСР.