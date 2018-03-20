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Charlie Hebdo потролив президентські вибори в РФ

STYLERLIFE        20.03.2018 - 16:15
Фото: Вибори в РФ (twitter.com-nineWhee)
Фото: Вибори в РФ (twitter.com-nineWhee)

Видання опублікувало комічне зображення

Французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo потроллил президентські вибори в РФ і присвятив їм карикатуру. Відповідне фото опублікував російський галерист Марат Гельман на своїй сторінці в Facebook.

"Звідки вони там у Франції всі знають?" – підписав він знімок і зазначив, що на фото свіжий випуск тижневика.

На карикатурі зображений чинний глава РФ Володимир Путін. На руці у нього видно маріонетку в образі Ксенії Собчак.

"Мене звуть Ксенія Собчак, антипутінський кандидат на президентських виборах", - вимовляє лялька.

При цьому у самого намальованого Путіна за спиною сидить людина зі зв'язаними руками і зав'язаними очима.

"Я – Олексій Навальний, єдиний демократ. Не голосуй!" – говорить він.

Скріншот поста (facebook.com/marat.guelman.9)

Раніше вибори президента РФ показали в одному зображенні.

"Ласкаво просимо в СРСР, дорогі товариші!" – написали в публікації.

На забавному зображенні президента Росії Володимира Путіна, якого за попередніми даними знову обрали головою РФ, порівняли з Леонідом Брежнєвим, який був при владі в СРСР.

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Теги: Charlie Hebdo, карикатура, выборы
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