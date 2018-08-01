"Чего не дал ему в табло?": в Харькове второй месяц разыскивают дерзкого вора (видео)

Фото: psni.police.uk

В городе возле ТЦ орудует очередной карманник

В Харькове возле торговых центров "Дафи" и "Караван" заметили наглого вора, которого разыскивают еще с июня. В сети просят помочь опознать карманника. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Харьков 1654" в соцсети Facebook.

"Внимание! Возле входа в ДАФИ работает карманник. Необходимо опознать!" – написал автор публикации.

На видео высокий парень в черной кепке, белой футболке и темных коротких шортах держит что-то в руке за своей спиной. Он идет вслед за женщиной с пакетом, однако резко разворачивается в обратном направлении и за секунды залазит в рюкзак прохожего.

Видео: В Харькове ищут дерзкого карманника (facebook.com/kharkiv1654)

"Так че ты не вышел, и не дал ему в таблище, а тупо сидел и смотрел", - возмутились в сети.

"Потому что моя хата с краю", - написали в комментариях.

"У меня так из рюкзака на "стекляшке" вытащили кошелек и косметичку. Будьте внимательны и осторожны!" – отметила одна из пользователей.

Скриншот поста (facebook.com/kharkiv1654)

Скриншот комментариев (facebook.com/kharkiv1654)

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