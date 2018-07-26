"Устал": в Одессе мужчина пытался угнать машину и внезапно уснул (фото)

Иллюстративное фото (pixabay)

Пользователь сети рассказала о необычном инциденте

В Одессе мужчина залез в автомобиль местной жительницы, по всей видимости пытаясь его угнать, но что-то пошло не так и он внезапно уснул прямо на переднем сидении машины. Об этом рассказала сама девушка Евгения Уварова на своей странице в Facebook.

"Мой вечер такой. В машину залез вор, снял половину торпедо и уснул! Устал…Такие дела! Проверьте свои тачки…", - написала в публикации она.

Фото: несостоявшийся угонщик (facebook.com/eugenia.uva)

Также девушка рассказала, что больше часа прождала сотрудников патрульной полиции.

Позже в комментариях Евгения поделилась информацией, что мужчина, пробравшийся в авто был ранее судим.

Фото: несостоявшийся угонщик (facebook.com/eugenia.uva)

"В общем. Ну что сказать, всё это длилось до двух ночи. Мой новый знакомый - ранее судимый Мелентьев Павел, 1982 г.р., сегодня проснётся в СИЗО, с больной головой и пониманием того, что он ничего не украл (сильно удобно спать на велюровом салоне) при этом потерял свой телефон, очки и свободу. Он работал отверткой, так что замки целые! Залез через левую дверь, а руль то справа - одни фиаско", - сообщила одесситка.

Пользователей такая новость очень удивила и они тут же принялись оставлять многочисленные комментарии по данному поводу.

"Как вообще такое возможно!", "Ну пи**ец. Других слов нет", "Это просто шок", "История на миллион", "Джек пот!", "Он еще гитару достанет и петь начнет", "И грустно и смешно. Нарочно не придумаешь", "Что-то много нечаянно заснувших в последнее время", - написали они.

Скриншоты комментариев (facebook.com/eugenia.uva)

Напомним, в городе Вараш Ровенской области 16-летний подросток украл автомобиль, совершил на нем ДТП и сбежал.

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