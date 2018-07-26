"Втомився": в Одесі чоловік намагався викрасти машину і раптово заснув (фото)

Ілюстративне фото (pixabay)

Користувач мережі розповіла про незвичайний інцидент

В Одесі чоловік заліз в автомобіль місцевої жительки, по всій видимості намагаючись його викрасти, але щось пішло не так і він раптово заснув прямо на передньому сидінні машини. Про це розповіла сама дівчина Євгенія Уварова на своїй сторінці у Facebook.

"Мій вечір такий. В машину заліз злодій, зняв половину торпедо і заснув! Втомився...Такі справи! Перевірте свої тачки...", - написала у публікації вона.

Фото: невдалий викрадач (facebook.com/eugenia.uva)

Також дівчина розповіла, що більше години прочекала співробітників патрульної поліції.

Пізніше в коментарях Євгенія поділилася інформацією, що чоловік, що пробрався в авто був раніше судимий.

Фото: невдалий викрадач (facebook.com/eugenia.uva)

"Загалом. Ну що сказати, все це тривало до другої ночі. Мій новий знайомий - раніше судимий Мелентьєв Павло, 1982 р. н., сьогодні прокинеться в СІЗО, з хворою головою і розумінням того, що він нічого не вкрав (дуже зручно спати на велюровому салоні) при цьому втратив свій телефон, окуляри і свободу. Він працював викруткою, так що замки цілі! Заліз через ліві двері, а кермо праворуч - одні фіаско", - повідомила одеситка.

Користувачів така новина дуже здивувала і вони тут же почали залишати численні коментарі з даного приводу.

"Як взагалі таке можливо!", "Ну пи**ець. Інших слів немає", "Це просто шок", "Історія на мільйон", "Джек пот!", "Він ще гітару дістане і почне співати", "І сумно і смішно. Навмисно не придумаєш", "Щось багато випадково заснули в останній час", - написали вони.

Скріншоти коментарів (facebook.com/eugenia.uva)

Нагадаємо, у місті Вараш Рівненської області 16-річний підліток вкрав автомобіль, скоїв на ньому ДТП і втік.

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