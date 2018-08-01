"Чого не дав йому в табло?": у Харкові другий місяць розшукують зухвалого крадія (відео)

Фото: psni.police.uk

У місті біля ТЦ орудує черговий комп

У Харкові біля торгових центрів "Дафі" і "Караван" помітили нахабного злодія, якого розшукують ще з червня. У мережі просять допомогти упізнати злодія. Відповідне відео було опубліковане на сторінці "Харків 1654" в соцмережі Facebook.

"Увага! Біля входу в ДАФІ працює кишеньковий злодій. Необхідно опізнати!" – написав автор публікації.

На відео високий хлопець у чорній кепці, білій футболці і темних коротких шортах тримає щось у руці за спиною. Він йде слідом за жінкою з пакетом, однак різко розгортається в зворотному напрямку та за секунди залазить в рюкзак перехожого.

Відео: У Харкові шукають зухвалого злодія (facebook.com/kharkiv1654)

"Так чого ти не вийшов, і не дав йому в таблище, а тупо сидів і дивився", - обурилися в мережі.

"Бо моя хата з краю", - написали в коментарях.

"У мене так з рюкзака на "стекляшці" витягли гаманець і косметичку. Будьте уважні і обережні!" – зазначила одна з користувачів.

Скріншот поста (facebook.com/kharkiv1654)

Скріншот коментарів (facebook.com/kharkiv1654)

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