В Чехии психолог продает свои картины, чтобы поддержать раненных бойцов из Украины

Фото: Ростислав Прокопьюк и его выставка (facebook.com/prokopjuk.rostislav)

Все вырученные от продажи картин средства будут переданы в госпиталь на покупку лекарств для раненных воинов

В столице Чехии - Праге психологом Ростиславом Прокопьюком в знак поддержки бойцов украинской армии была организована выставка его художественных работ , сообщает сайт радио "Свобода".

Выставка проходит под названием "Выставка на ступенях", на ней представлены картины, созданные Ростиславом на протяжении последних пяти лет. По словам психолога и активиста, она направлена на поддержку украинских военных.

Как отметил Прокопьюк, в этот раз, организовывая выставку, он решил слегка отойти от традиций и попробовать не только продемонстрировать публике свое творчество, но и попробовать продать свои картины. Также, он добавил, что вырученные от продажи деньги, хочет передать одному из госпиталей для закупки лекарств, необходимых раненым украинским военным.

Есть информация, что во время вернисажа, уже была продана одна из его картин.

Выставка художественных работ Ростислава Прокопьюка проходит в рамках организованного им проекта "Протянем руку Украине".

Организатор "Выставки на ступенях" Ростислав Прокопьюк является известным психологом среди представителей украинской диаспоры в Чехии.

Напомним, что в июне Украина из-за боевых действий потеряла 22 бойца.

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