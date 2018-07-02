Герои не умирают: в июне Украина потеряла 22 защитников (фото)

Военнослужащие погибли в результате боевых действий на Донбассе или умерли в госпиталях

В июне 2018 года в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе наша страна потеряла 22 бойцов.

Благодаря самопожертвованию этих отважных воинов мы живем и дышим, делая все возможное для процветания нашей страны. Эти бойцы - Герои, безо всяких сомнений! Они навсегда останутся в памяти каждого украинца.

В июне Украина потеряла 22 защитников (видео: РБК-Украина)

Украинские бойцы, которые погибли в июне 2018 года, защищая нашу страну от российских захватчиков:

Метлинский Николай. Воевал в составе 41 дивизиона артиллерийской разведки 55-й ОАБр, в частности в районе Авдеевки. После демобилизации, когда дочь подписала контракт, в 2016 году ушел вслед за ней в 17 батальон. 24 мая во время внезапного обстрела Николай накрыл своим телом дочку-санинструктора, спасая ей жизнь, но сам получил тяжелое осколочное ранение головы. Перенес несколько операций, ночью 1 июня реаниматологи четыре раза запускали сердце воина, но спасти его не удалось. Остались жена и 26-летняя дочь Ярослава, - санинструктор.

Метлинский Николай (фото: twitter.com/aphareus)

Французан Игорь. Младший сержант, наводчик - командир отделения зенитного артиллерийского взвода 37-й ОМПБ "Запорожье" 56-й ОМПБр. 6 июня около 19:00 противник пытался окружить ВОП вблизи поселка Пески, но вовремя был замечен военнослужащими передового наблюдательного поста, которые вступили в бой. В ходе боя и преследования вражеской ДРГ двое бойцов погибли в результате подрыва на мине, еще один вынес раненого. Погибших не удалось найти. 11 июня тело Игоря было передано украинской стороне по обмену. По сообщениям в соцсетях, у бойца осталось трое детей - две дочери и сын.

Французан Игр (фото: twitter.com/aphareus)

Литковец Степан. Солдат, стрелок зенитного артиллерийского взвода 37-й ОМПБ "Запорожье" 56-й ОМПБр. С 2016-го по конец 2017-го работал шеф-поваром, мечтал открыть собственное кафе. Зимой 2018 года 20-летний Степан поступил на военную службу по контракту. 6 июня около 19:00 противник пытался окружить ВОП вблизи поселка Пески, но вовремя был замечен военнослужащими передового наблюдательного поста, которые вступили в бой. В ходе боя и преследования вражеской ДРГ двое бойцов погибли в результате подрыва на мине, еще один вынес раненого. Погибших не удалось найти. 11 июня тело молодого бойца было передано украинской стороне по обмену. У Степана остались родители и жена.

Литковец Степан (фото: twitter.com/aphareus)

Вильчинский Николай. Солдат, служил в гранатометном отделении 3-го батальона 24-й ОМБр. Погиб утром 12 июня вблизи городка Новгородское от пули снайпера в спину. Пуля прошла навылет ниже бронежилета и задела жизненно важные органы, началось внутреннее кровотечение. Во время оказания первой медицинской помощи и эвакуации, боевики начали обстрел. Тяжело раненного бойца не успели довезти до госпиталя. Остались родители, сестра, жена и маленькая дочка, которая родилась 4 мая...

Вильчинский Николай (фото: twitter.com/aphareus)

Петров Игорь. Солдат, наводчик расчета автоматического гранатомета механизированного батальона 53-й ОМБр. 14 июня во время пушечного артобстрела вблизи городка Новотошковское 20-летний Игорь получил тяжелое ранение, умер в карете "скорой" от внутреннего кровотечения. Похоронен в родном Рубежном. В 2018 году женился. Остались родители и молодая жена.

Петров Игорь (фото: twitter.com/aphareus)

Жук Сергей. Стрелок-помощник гранатометчика 1-го механизированного батальона 92-й ОМБр. Погиб 14 июня, отражая атаку противника, который двумя бронегрупами пытался окружить позицию шахты "Бутовка". Остались жена, дочь и внучка.

Жук Сергей (фото: twitter.com/aphareus)

Майданюк Яков. Военнослужащий 14-й ОМБр. Служил вместе с отцом. Погиб 20 июня во время несения службы на боевом посту в районе города Попасная. У 21-летнего защитника остались родители и сестры.

Майданюк Яков (фото: twitter.com/aphareus)

Остапчук Сергей. Сержант, механик-водитель (БМП) 72-й ОМБр. 24 июня получил смертельное ранение во время боевого дежурства на позиции Светлодарской дуге. Остались родители и двое братьев.

Остапчук Сергей (фото: twitter.com/aphareus)

Баглык Руслан. Младший сержант, наводчик 2-го батальона 92-й ОМБр. 19 июня получил тяжелое сквозное ранение головы пулей снайпера недалеко от Донецка, неделю находился в коме. Умер 25 июня в Областной клинической больнице им. Мечникова в Днипре. Остались родители.

Баглык Руслан (фото: twitter.com/aphareus)

Федосенко Артур. Водитель-электрик радиопеленгаторного пункта радиотехнического центра узла связи и радиотехнического обеспечения в/ч А1469 ВС ВСУ. Погиб 26 июня в бою на восточной окраине Марьинки от пули снайпера. Остались жена и дочь.

Федосенко Артур (фото: twitter.com/aphareus)

Холин Александр. Солдат 93-й ОМБр. Погиб 27 июня в результате прямого попадания вражеского артиллерийского снаряда в наблюдательную позицию возле села Богдановка. Осталась жена и ребенок.

Холин Александр (фото: twitter.com/aphareus)

Дьяченко Владимир. Солдат 93-й ОМБр. Погиб 27 июня в результате прямого попадания вражеского артиллерийского снаряда в наблюдательную позицию возле села Богдановка. Остался сын.

Дьяченко Владимир (фото: twitter.com/aphareus)

Петрушенко Дмитрий. Военнослужащий минометного взвода минометной батареи 3-го механизированного батальона 93-й ОМБр. Всю свою жизнь посвятил спорту, в Павлограде и Павлоградском районе известен как тренер по велоспорту, инструктор, вело-механик с "золотыми руками". Погиб 27 июня в результате прямого попадания вражеского артиллерийского снаряда в наблюдательную позицию возле села Богдановка. Остались родители, жена и сын, который проходит службу в ВСУ.

Петрушенко Дмитрий (фото: twitter.com/aphareus)

Шишак Валерий. Младший лейтенант, командир 1-го взвода 3-й роты 1-го батальона 24-й ОМБр. Ветеран войны в Афганистане, прошел несколько вооруженных конфликтов. Долгое время работал администратором в ресторане, затем - в кредитном союзе. 28 июня противник открыл огонь из минометов по городку Южное. Под прикрытием огня вплотную к населенному пункту подошла группа боевиков. Резервная группа Шишака вступила в бой. Когда командир группы бросился на помощь раненому бойцу Андрею Волосу, в него попал снайпер. Остались жена, взрослые сын и дочь.

Шишак Валерий (фото: twitter.com/aphareus)

Андрей Волос. Стрелок-помощник гранатометчика 1-го отделения 1-го взвода 3-й роты 1-го батальона 24-й ОМБр. В 2015 году, в 19 лет, поступил на военную службу по контракту. 28 июня противник открыл огонь из минометов по городку Южное. В результате боя Андрей получил тяжелое ранение, от которого скончался, - пуля снайпера прошла между пластинами бронежилета и попала в сердце. Остались мать, отчим и беременная жена, - женился в мае 2018-го.

Волос Андрей (фото: twitter.com/aphareus)

Гусейнов Владислав. Младший сержант, военнослужащий 92-й ОМБр. На фронт ушел добровольцем в 2015 году. Погиб 28 июня в ходе боя, когда вместе с побратимами удерживал позицию боевого охранения впереди подразделений бригады вблизи Авдеевки.

Гусейнов Владислав (фото: twitter.com/aphareus)

Немцов Геннадий. Снайпер 72-й ОМБр. Погиб в ночь на 29 июня от огнестрельных ранений во время огневого столкновения, защищая подступы к Светлодарску. Остались мать, жена, дочь и сын (участник АТО с 2014-го).

Немцов Геннадий (фото: twitter.com/aphareus)

Небоевые потери:

Зиновьев Алексей. Доброволец 2-й ОТГ ДУК ПС. Срочную службу проходил в танковых войсках. Был хорошим автомехаником. На фронте, кроме участия в боевых действиях, подготавливал и ремонтировал технику. Погиб 13 июня в результате ДТП в зоне проведения ООС, - возвращался на базу, на повороте вылетел с дороги, погиб на месте. Остались родители.

Зиновьев Алексей (фото: twitter.com/aphareus)

Галаган Владимир. Доброволец, командир 1-й роты, заместитель командира батальона 8-го ОБ "Аратта" УДА. На фронте - с августа 2014-го. Народный Герой Украины. За четыре года перенес 11 ранений и контузий, получил травму позвоночника, вытягивая на себе побратима. Именно после травмирования позвоночника в зоне боевых действий и лечения в различных медучреждениях, у Владимира диагностировали онкологическое заболевание позвоночника. Умер 14 июня в реанимации одесской больницы. Осталась жена, две дочери, 23-летний сын, который также служит в УДА, и внук.

Галаган Владимир (фото: twitter.com/aphareus)

Попов Андрей. Старший стрелок 14-й ОМБр. Во время несения службы в зоне ООС умер в ночь на 19 июня в городе Попасная в результате тромбоза легочной артерии. Остались мать и сестра в Мелитополе и семья в Хмельницкой области.

Попов Андрей (фото: twitter.com/aphareus)

Божок Александр. Был призван на срочную военную службу 2015 года, после чего подписал контракт с ВСУ. Умер 28 июня во время несения службы вблизи города Рубежное вследствие внезапной болезни.

Божок Александр (фото: twitter.com/aphareus)

В мае Украина потеряла 18 защитников (видео: РБК-Украина)