У Чехії психолог продає свої картини, щоб підтримати поранених бійців з України

Фото: Ростислав Прокопьюк і його виставка (facebook.com/prokopjuk.rostislav)

Всі вилучені від продажу картин кошти будуть передані в госпіталь на купівлю ліків для поранених воїнів

У столиці Чехії - Празі психологом Ростиславом Прокопьюком в знак підтримки бійців української армії була організована виставка його художніх робіт , повідомляє сайт радіо "Свобода".

Виставка проходить під назвою "Виставка на сходах", на ній представлені картини, створені Ростиславом протягом останніх п'яти років. За словами психолога і активіста, вона спрямована на підтримку українських військових.

Як зазначив Прокопьюк, цього разу, організовуючи виставку, він вирішив дещо відійти від традицій і спробувати не тільки продемонструвати публіці свою творчість, але і спробувати продати свої картини. Також, він додав, що виручені від продажу гроші, хоче передати одному з госпіталів для закупівлі ліків, необхідних пораненим українським військовим.

Є інформація, що під час вернісажу, вже була продана одна з його картин.

Виставка художніх робіт Ростислава Прокопьюка проходить в рамках організованого ним проекту "Протягнемо руку Україні".

Організатор "Виставки на сходах" Ростислав Прокопьюк є відомим психологом серед представників української діаспори в Чехії.

Нагадаємо, що в червні Україна з-за бойових дій потеряла 22 бійця.

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