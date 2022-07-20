Так человечно и милосердно. Смотрите, как наши бойцы помогают животным на фронте (видео)
Во время войны в Украине во фронтовых селах остаются тысячи домашних животных, которых оставили хозяева. Украинские военные помимо своего долго защищать землю, также помогают четырехлапым выжить.
Они кормят и поят животных.
Об этом рассказал в Facebook воин Павло Вышебаба, который воюет в рядах ВСУ.
Животным помогают ВСУ
В селах и населенных пунктах на линии столкновения в Донецкой области находятся тысячи животных. Это коты и собаки. Они очень хотят есть и пить.
Украинские военные устанавливают кормушки, из которых животные могут поесть.
К инициативе по спасению наших маленьких друзей присоединились бойцы 68 егерской бригады и Общественная организация "Единая планета".
На видео вы можете посмотреть, как наши военные устанавливают кормушки, засыпают туда корм.
В комментариях украинцы написали, насколько человечно то, что делают наши защитники.
- Це дуже круто! Це так людяно і милосердно. Дякую тобі, Павло!
- Якби всі люди були такими. Завжди приємно Вас бачити, Павло. Чудове добре обличчя, чудова добра мова, чудові добрі вірші, чудові добрі вчинки.
- Як радісно від цієї новини...Це по-справжньому милосердно...Молюся за вас Павло! І дуже радію за тих хвостиків.
- Це дуже класно, що вони не голодні. Дякую вам велике. Але ж вони ще і розмножуються. Це теж проблема.
- Людина у будь яких умовах може залишатися Людиною. Дякую вам.
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