Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Человек борется за правду": футболист Шовковский выразил свою поддержку Сенцову (видео)

STYLERLIFE        10.06.2018 - 20:40
Фото: Александр Шовковский (РБК-Украина)
Фото: Александр Шовковский (РБК-Украина)

Знаменитый футболист призвал всех украинцев поддержать политзаключенных

Знаменитый украинский футболист Александр Шовковский выступил в защиту политзаключенного Олега Сенцова. Видео со словами поддержки опубликовала ТСН.

Легендарный украинский футболист, экс-голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский выступил в защиту политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

"Хочу сказать слова поддержки Олегу Сенцову – нашему украинцу, режиссеру, который уже 4 года находится в тюрьме на территории Российской Федерации. Олег объявил бессрочную голодовку, голодовку в поддержку всех политзаключенных. И я хочу поддержать его, хочу, чтобы эта ситуация быстрее разрешилась, чтобы он оказался в кругу своих близких, своих родных, тех, кто его любит, кто его ждет здесь, в Украине", - сказал футболист.

Кроме того, Александр Шовковский попросил всех украинцев поддержать узника Кремля.

"Хочу попросить, чтобы поддержала его наша Украина, потому что человек борется за свою свободу, за права и свободу своей страны", - добавил Шовковский.

Видео: Шовковский выступил со словами поддержки для Олега Сенцова (ТСН)

Кстати, на митинге в Москве россияне развернули баннер с Сенцовым (фото).

Олег Сенцов. Один в поле воин (video.rbc.ua)

Митинг в поддержку политзаключенных в Москве: силовики начали задерживать активистов "Поддержка придает ему сил": на Майдане устроили флешмоб в поддержку Сенцова (видео)
Теги: футболист, Шовковский, Сенцов
"Аморальные фото": воспитательницу детсада уволили за снимки в соцсетях
"Будущие чемпионы": Шевченко показал трогательные фото подросших сыновей
"Надо с Россией дружить": соцсети разозлило видео с молодежью, снятое в Киеве
Известная украинская танцовщица впервые стала мамой
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь