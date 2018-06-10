"Человек борется за правду": футболист Шовковский выразил свою поддержку Сенцову (видео)

Знаменитый футболист призвал всех украинцев поддержать политзаключенных

Знаменитый украинский футболист Александр Шовковский выступил в защиту политзаключенного Олега Сенцова. Видео со словами поддержки опубликовала ТСН.

Легендарный украинский футболист, экс-голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский выступил в защиту политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

"Хочу сказать слова поддержки Олегу Сенцову – нашему украинцу, режиссеру, который уже 4 года находится в тюрьме на территории Российской Федерации. Олег объявил бессрочную голодовку, голодовку в поддержку всех политзаключенных. И я хочу поддержать его, хочу, чтобы эта ситуация быстрее разрешилась, чтобы он оказался в кругу своих близких, своих родных, тех, кто его любит, кто его ждет здесь, в Украине", - сказал футболист.

Кроме того, Александр Шовковский попросил всех украинцев поддержать узника Кремля.

"Хочу попросить, чтобы поддержала его наша Украина, потому что человек борется за свою свободу, за права и свободу своей страны", - добавил Шовковский.

Видео: Шовковский выступил со словами поддержки для Олега Сенцова (ТСН)

Кстати, на митинге в Москве россияне развернули баннер с Сенцовым (фото).

Олег Сенцов. Один в поле воин (video.rbc.ua)