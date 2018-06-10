"Главный плакат": на митинге в Москве россияне развернули баннер с Сенцовым (фото)

Украинец голодает в колонии 28-й день

В воскресенье, 10 июня, в поддержку политзаключенных на митинге в Москве собралось около полутысячи человек. Они развернули плакат с украинским режиссером Олегом Сенцовым. Об этом сообщает российский телеканал "Дождь" на странице в Twitter.

"Пожалуй, главный плакат митинга на проспекте Сахарова. Олег Сенцов голодает в колонии 28 день", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что на опубликованном фото видно большой баннер с украинцем и хештегом #SaveOlegSentsov. В самой акции протеста взяли не только активисты и правозащитники, а также и несколько оппозиционных политических партий РФ.

"Мы хотим обратить внимание общества на катастрофическую ситуацию в стране относительно нарушения основных прав и свобод граждан", - сказал один из организаторов мероприятия Лев Пономарев.

Фото: митинг в Москве (twitter.com/tvrain)

Кстати, украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно удерживаемый в тюрьме Российской Федерации, написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур

Сенцов, который голодает уже длительное время, написал правозащитникам, что чувствует себя нормально и прекращать голодовку не собирается. Он также отметил, что его в российской тюрьме постоянно обследуют врачи.

"Обо мне здесь хорошо заботятся. Врач обследует постоянно, анализы, обследования, капельницы. Как для четвертой недели полета, пилот чувствует себя нормально! Дальше посмотрим, но все понимают, что я не отступлю, поэтому готовят варианты дальнейшего сохранения моего здоровья. Так что об этом пока не беспокойтесь", - написал он.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (video.rbc.ua)