"Головний плакат": на мітингу в Москві росіяни розгорнули банер з Сенцовим (фото)

Українець голодує в колонії 28-й день

У неділю, 10 червня, на підтримку політв'язнів на мітингу в Москві зібралося близько півтисячі людей. Вони розгорнули плакат з українським режисером Олегом Сенцовим. Про це повідомляє російський телеканал "Дождь" на сторінці Twitter.

"Мабуть, головний плакат мітингу на проспекті Сахарова. Олег Сенцов голодує в колонії 28-й день", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що на опублікованому фото видно великий банер з українцем і хештегом #SaveOlegSentsov. В акції протесту взяли не тільки активісти та правозахисники, а також й кілька опозиційних політичних партій РФ.

"Ми хочемо звернути увагу суспільства на катастрофічну ситуацію в країні щодо порушення основних прав і свобод громадян", - сказав один з організаторів заходу Лев Пономарьов.

Фото: мітинг у Москві twitter.com/tvrain)

До речі, український режисер Олег Сенцов, який незаконно утримувався у в'язниці Російської Федерації, написав лист правозахисникам Миколі і Тетяні Щур

Сенцов, який голодує вже тривалий час, написав правозахисникам, що почуває себе нормально і припиняти голодування не збирається. Він також зазначив, що його в російській в'язниці постійно обстежують лікарі.

"Про мене тут добре піклуються. Лікар обстежує постійно, аналізи, обстеження, крапельниці. Як для четвертого тижня польоту, пілот відчуває себе нормально! Далі подивимося, але всі розуміють, що я не відступлю, тому готують варіанти для подальшого збереження мого здоров'я. Так що про це поки не турбуйтеся", - написав він.

Скільки українських політв'язнів в РФ (video.rbc.ua)