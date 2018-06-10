Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Людина бореться за правду": футболіст Шовковський висловив свою підтримку Сенцову (відео)

STYLERLIFE        10.06.2018 - 20:40
Фото: Олександр Шовковський (РБК-Україна)
Фото: Олександр Шовковський (РБК-Україна)

Знаменитий футболіст закликав всіх українців підтримати політв'язнів

Знаменитий український футболіст Олександр Шовковський виступив на захист політв'язня Олега Сенцова. Відео зі словами підтримки опублікувала ТСН.

Легендарний український футболіст, екс-голкіпер київського "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський виступив на захист політв'язня українського режисера Олега Сенцова.

"Хочу сказати слова підтримки Олегу Сенцову – нашому українцю, режисерові, який вже 4 роки знаходиться у в'язниці на території Російської Федерації. Олег оголосив безстрокове голодування, голодування в підтримку всіх політв'язнів. І я хочу підтримати його, хочу, щоб ця ситуація швидше вирішилася, щоб він опинився в колі своїх близьких, своїх рідних, тих, хто його любить, хто його чекає тут, в Україні", - сказав футболіст.

Крім того, Олександр Шовковський попросив всіх українців підтримати в'язня Кремля.

"Хочу попросити, щоб підтримали його наша Україна, тому що людина бореться за свою свободу, за права і свободу своєї країни", - додав Шовковський.

Відео: Шовковський виступив зі словами підтримки для Олега Сенцова (ТСН)

До речі, на мітингу в Москві росіяни розгорнули банер з Сенцовым (фото).

Олег Сенцов. Один у полі воїн (video.rbc.ua)

Мітинг на підтримку політв'язнів у Москві: силовики почали затримувати активістів "Підтримка додає йому сил": на Майдані влаштували флешмоб в підтримку Сенцова (відео)
Теги: футболіст, Шовковский, Сенцов
"Аморальні фото": виховательку дитсадка звільнили за знімки в соцмережах
"Майбутні чемпіони": Шевченко показав зворушливі фото старших синів
"Треба з Росією дружити": соцмережі розлютило відео з молоддю, зняте у Києві
Відома українська співачка вперше стала мамою
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся