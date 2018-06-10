"Людина бореться за правду": футболіст Шовковський висловив свою підтримку Сенцову (відео)

Знаменитий футболіст закликав всіх українців підтримати політв'язнів

Знаменитий український футболіст Олександр Шовковський виступив на захист політв'язня Олега Сенцова. Відео зі словами підтримки опублікувала ТСН.

Легендарний український футболіст, екс-голкіпер київського "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський виступив на захист політв'язня українського режисера Олега Сенцова.

"Хочу сказати слова підтримки Олегу Сенцову – нашому українцю, режисерові, який вже 4 роки знаходиться у в'язниці на території Російської Федерації. Олег оголосив безстрокове голодування, голодування в підтримку всіх політв'язнів. І я хочу підтримати його, хочу, щоб ця ситуація швидше вирішилася, щоб він опинився в колі своїх близьких, своїх рідних, тих, хто його любить, хто його чекає тут, в Україні", - сказав футболіст.

Крім того, Олександр Шовковський попросив всіх українців підтримати в'язня Кремля.

"Хочу попросити, щоб підтримали його наша Україна, тому що людина бореться за свою свободу, за права і свободу своєї країни", - додав Шовковський.

Відео: Шовковський виступив зі словами підтримки для Олега Сенцова (ТСН)

До речі, на мітингу в Москві росіяни розгорнули банер з Сенцовым (фото).

Олег Сенцов. Один у полі воїн (video.rbc.ua)