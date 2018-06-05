"Человек-паук" из Парижа получил награду за спасение ребенка

22-летний мигрант станет гражданином Франции

Мигрант Мамауду Гассама из Мали, который 26 мая без страховки поднялся по фасаду здания на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка, награжден медалью Гран-Вермеля. Награду "Человеку-пауку" вручила мэр французской столицы Анна Идальго. Об этом сообщает voanews.com.

Свой отважный поступок 22-летний парень совершил 26 мая 2018 года. Тогда он поднялся по фасаду здания на четвертый этаж, чтобы спасти четырехлетнего ребенка, висевшего на перилле балкона.

Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

Фото: facebook.com/SoloveyKyiv

"22-летний Малийский мигрант незаконно прибыл во Францию и работал на стройке. Президент Макрон дал ему французское гражданство и предложил начать новую жизнь, официально работая спасателем", - рассказали в сети.

Скриншот поста (facebook.com/SoloveyKyiv)

Скриншот поста (twitter.com/SFPConcierge)

Скриншот поста (twitter.com/EmmanuelMacron)

Видео: Спасение малыша (YouTube/140 GANG)

Скриншот поста (twitter.com/Elysee)

Ранее сообщалось, что в Париже мигрант спас ребенка, сорвавшегося из окна, и стал национальным героем.

Срочная новость за 4 июня (видео: РБК-Украина)