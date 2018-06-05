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"Людина-павук" з Парижа отримав нагороду за порятунок дитини

STYLERLIFE        05.06.2018 - 09:31
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

22-річний мігрант стане громадянином Франції

Мігрант Мамауду Гассама з Малі, який 26 травня без страховки піднявся по фасаду будівлі на четвертий поверх, аби врятувати дитину, нагороджений медаллю Гран-Вермеля. Нагороду "Людині-павуку" вручила мер французької столиці Ганна Ідальго. Про це повідомляє voanews.com.

Свій відважний вчинок 22-річний хлопець скоїв 26 травня 2018 року. Тоді він піднявся по фасаду будівлі на четвертий поверх, аби врятувати чотирирічну дитину, яка висіла на перилі балкона.

 

Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

 

Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

 

Фото: facebook.com/SoloveyKyiv

"22-річний Малійський мігрант незаконно прибув до Франції і працював на будівництві. Президент Макрон дав йому французьке громадянство і запропонував почати нове життя, офіційно працюючи рятувальником", - розповіли в мережі.

Скріншот поста (facebook.com/SoloveyKyiv)

Скріншот поста (twitter.com/SFPConcierge)

Скріншот поста (twitter.com/EmmanuelMacron)

Відео: Порятунок малюка (YouTube/140 GANG)

Скріншот поста (twitter.com/Elysee)

Раніше повідомлялося, що у Парижі мігрант врятував дитину, зірвався з вікна, і став національним героєм.

Термінова новина за 4 червня (відео: РБК-Україна)

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Теги: дитина, спасение
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