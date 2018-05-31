Чемпионат мира 2018 будут транслировать два украинских телеканала

НОТУ передала права на показ мундиаля

Чемпионат мира по футболу 2018, который состоится в РФ, будут транслировать на двух украинских телеканалах – "Интер" и НТН. Об этом сообщается на официальном сайте "Интера".

"Все матчи самого престижного футбольного турнира будут эксклюзивно показаны на телеканалах "Интер" и НТН", - сообщается на сайте.

Отмечается, что каналы подписали соответствующее соглашение с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.

НОТУ выкупила права на показ ЧМ-2018, который состоится в Российской Федерации, еще в 2010 году, однако впоследствии отказалась транслировать турнир по политическим соображениям.

Фото: facebook.com/fifaworldcup

Напомним, борьба за Кубок мира FIFA пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что "Интер" будет транслировать Чемпионат мира 2018.

Кстати, один из арбитров ЧМ-2018 отстранен от турнира за договорной матч.

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