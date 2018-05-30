"Интер" будет транслировать Чемпионат мира 2018 - СМИ

В Украине покажут чемпионат по футболу, который состоится в РФ

Телеканал "Интер" после сложного переговорного процесса приобрел у Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) пакет трансляций Чемпионата мира. Об этом сообщает Sport Arena.

Официальное подтверждение информации о показе ЧМ-2018 должно поступить позднее, после того, как окончательно будут улажены все детали соглашения.

НОТУ выкупила права на показ ЧМ-2018, который состоится в Российской Федерации, еще в 2010 году, однако впоследствии отказалась транслировать турнир по политическим соображениям.

Фото: facebook.com/fifaworldcup

В середине мая в Верховной Раде регистрировали законопроект о запрете показа Чемпионата мира 2018. Тем не менее, зарегистрированный законопроект не получил необходимого количества голосов для включения его на повестку дня.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Кстати, российский журналист призвал не смотреть чемпионат мира по футболу.

Известный российский журналист Александр Сотник призвал людей не смотреть Чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ. Он вспомнил Олимпийские игры 1936 года в Берлине, когда Гитлер все-таки принял решение провести их в Германии, несмотря на серьезные споры по поводу целесообразности проведения Игр.

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