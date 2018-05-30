"Інтер" транслюватиме Чемпіонат світу 2018 - ЗМІ

В Україні покажуть чемпіонат з футболу, який відбудеться в РФ
Телеканал "Інтер" після складного переговорного процесу придбав у Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) пакет трансляцій Чемпіонату світу. Про це повідомляє Sport Arena.
Офіційне підтвердження інформації про показ ЧС-2018 має надійти пізніше, після того, як будуть остаточно з'ясовані всі деталі угоди.
НСТУ викупила права на показ ЧС-2018, який відбудеться в Російській Федерації, ще в 2010 році, проте згодом відмовилася транслювати турнір з політичних міркувань.
Фото: facebook.com/fifaworldcup
В середині травня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про заборону показу Чемпіонату світу 2018. Тим не менш, зареєстрований законопроект не здобув необхідної кількості голосів для включення його до порядку денного.
Нагадаємо, що ЧС-2018 пройде в Росії з 14 червня по 15 липня.
До речі, російський журналіст закликав не дивитися чемпіонат світу з футболу.
Відомий російський журналіст Олександр Сотник закликав людей не дивитися Чемпіонат світу з футболу, який пройде в РФ. Він згадав Олімпійські ігри 1936 року в Берліні, коли Гітлер все-таки прийняв рішення провести їх у Німеччині, незважаючи на серйозні суперечки з приводу доцільності проведення Ігор.
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