"Інтер" транслюватиме Чемпіонат світу 2018 - ЗМІ

В Україні покажуть чемпіонат з футболу, який відбудеться в РФ

Телеканал "Інтер" після складного переговорного процесу придбав у Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) пакет трансляцій Чемпіонату світу. Про це повідомляє Sport Arena.

Офіційне підтвердження інформації про показ ЧС-2018 має надійти пізніше, після того, як будуть остаточно з'ясовані всі деталі угоди.

НСТУ викупила права на показ ЧС-2018, який відбудеться в Російській Федерації, ще в 2010 році, проте згодом відмовилася транслювати турнір з політичних міркувань.

Фото: facebook.com/fifaworldcup

В середині травня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про заборону показу Чемпіонату світу 2018. Тим не менш, зареєстрований законопроект не здобув необхідної кількості голосів для включення його до порядку денного.

Нагадаємо, що ЧС-2018 пройде в Росії з 14 червня по 15 липня.

До речі, російський журналіст закликав не дивитися чемпіонат світу з футболу.

Відомий російський журналіст Олександр Сотник закликав людей не дивитися Чемпіонат світу з футболу, який пройде в РФ. Він згадав Олімпійські ігри 1936 року в Берліні, коли Гітлер все-таки прийняв рішення провести їх у Німеччині, незважаючи на серйозні суперечки з приводу доцільності проведення Ігор.

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