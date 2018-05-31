Чемпіонат світу 2018 транслюватимуть два українські телеканали

НСТУ передала права на показ мундіалю

Чемпіонат світу з футболу 2018, який відбудеться в РФ, транслюватимуть на двох українських телеканалах - "Інтер" і НТН. Про це повідомляється на офіційному сайті "Інтера".

"Усі матчі найпрестижнішого футбольного турніру будуть ексклюзивно показані на телеканалах "Інтер" та НТН", - повідомляється на сайті.

Відзначається, що канали підписали відповідну угоду з Національною суспільною телерадіокомпанією України.

НСТУ викупила права на показ ЧС-2018, який відбудеться в Російській Федерації, ще в 2010 році, проте згодом відмовилася транслювати турнір з політичних міркувань.

Фото: facebook.com/fifaworldcup

Нагадаємо, боротьба за Кубок світу FIFA пройде в Росії з 14 червня по 15 липня.

Раніше повідомлялося, що "Інтер" транслюватиме Чемпіонат світу 2018.

До речі, один з арбітрів ЧС-2018 відсторонений від турніру за договірний матч.

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