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В Черкасской области не могут найти счастливчика, который сорвал джекпот в лотерею

STYLERLIFE        06.06.2018 - 16:06
Фото: Фишки.нет
Фото: Фишки.нет

Его судьбой прониклось почти все селение

В Черкасской области разыскивают победителя лотереи, который выиграл рекордную сумму в 17 млн грн. об этом сообщает ТСН.

Счастливчик до чих пор не объявился, а поселковый совет уже решает, куда потратить деньги. После вычета налогов победитель на руки должен получить 14,28 млн грн.

"На благоустройство потратим. Или сделаем тротуары, или сделаем какой-то соответствующий вклад, финансовый, в построение крыши. Ну, много вопросов, которые можно освоить", - отметил поселковый голова Иван Гегедош.

Местные жители по-разному восприняли новость о соседе-миллионере.

"Человек выиграл пол Катеринополя нашего", - говорят одни.

Видео: В Черкасской области не могут найти победителя лотереи (tsn.ua)

"Желаем тому человеку, что выиграл, чтобы он брал свой выигрыш и убегал отсюда. Потому что здесь люди злые. Этому человеку надо будет оплатить коммуналку, и выигрыша не будет", - говорят другие.

Выигрыш победитель получит не сразу, а несколькими траншами в течение пары месяцев. Он имеет право обращаться за деньгами в течение следующего полугода.

Напомним, что украинец выиграл в лотерею рекордную сумму.

Счастливчик сорвал рекордный джекпот — неизвестный угадал семь номеров из семи. На данный момент имя победителя остается скрытым. Также неизвестно, когда везунчик получит выигрыш и на что его потратит.

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Теги: лотерея, победитель, выигрыш
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