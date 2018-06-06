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У Черкаській області не можуть знайти щасливчика, що зірвав джекпот у лотерею

STYLERLIFE        06.06.2018 - 16:06
Фото: Фішки.немає
Фото: Фішки.немає

Його долею перейнялося майже все село

В Черкаській області розшукують переможця лотереї, який виграв рекордну суму в 17 млн грн. про це повідомляє ТСН.

Щасливчик до чих пір не з'явився, а селищна рада вже вирішує, куди витратити гроші. Після вирахування податків переможець на руки повинен отримати 14,28 млн грн.

"На благоустрій витратимо. Або зробимо тротуари, або зробимо якийсь відповідний внесок, фінансовий, побудова даху. Ну, багато питань, які можна освоїти", - зазначив селищний голова Іван Гегедош.

Місцеві жителі по-різному сприйняли новину про сусіда-мільйонера.

"Людина виграв підлогу Мени нашого", - кажуть одні.

Відео: У Черкаській області не можуть знайти переможця лотереї (tsn.ua)

"Бажаємо тій людині, що виграв, щоб він брав свій виграш і тікала звідси. Тому що тут люди злі. Цій людині треба буде оплатити комуналку, і виграшу не буде", - кажуть інші.

Виграш переможець отримає не відразу, а кількома траншами протягом пари місяців. Він має право звертатися за грошима протягом наступного півроку.

Нагадаємо, що українець виграв у лотерею рекордну суму.

Щасливчик зірвав рекордний джекпот — невідомий вгадав сім з семи номерів. На даний момент ім'я переможця залишається прихованим. Також невідомо, коли щасливчик отримає виграш і на що його витратити.

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Теги: лотерея, победитель, выигрыш
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