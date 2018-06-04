Крупнейший джекпот: украинец выиграл в лотерею рекордную сумму

На данный момент имя победителя остается неизвестным

Житель Украины выиграл около $700 тысяч (18 млн 100 тысяч гривен). Информация об этом появилась на официальном сайте розыгрыша, передает ТСН.

Счастливчик сорвал рекордный джекпот — неизвестный угадал семь номеров из семи. На данный момент имя победителя остается скрытым. Также неизвестно, когда везунчик получит выигрыш и на что его потратит.

До сих пор самым крупным выигрышем считали 8 миллионов 100 тысяч гривен. Такой джекпот сорвали в прошлом году в декабре.

Ранее владелец "Украинской национальной лотереи" (УНЛ), международный бизнесмен и инвестор Майкл Джон Фогго рассказал, что у лотерейного бизнеса в Украине огромный потенциал развития.

Журналистам удалось пообщаться с бизнесменом и узнать ранее неизвестные детали о том, что привлекло его внимание к Украине и ведению бизнеса в нашей стране.

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