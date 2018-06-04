Найбільший джекпот: українець виграв у лотерею рекордну суму

На даний момент ім'я переможця залишається невідомим

Житель України виграв близько $700 тисяч (18 млн 100 тисяч гривень). Інформація про це з'явилася на офіційному сайті розіграшу, передає ТСН.

Щасливчик зірвав рекордний джекпот — невідомий вгадав сім номерів з семи. На даний момент ім'я переможця залишається прихованим. Також невідомо, коли щасливчик отримає виграш і на що його витратити.

досі найбільшим виграшем вважали 8 мільйонів 100 тисяч гривень. Такий джекпот зірвали в минулому році в грудні.

Раніше власник "Української національної лотереї" (УНЛ), міжнародний бізнесмен та інвестор Майкл Джон Фогго розповів, що у лотерейного бізнесу в Україні величезний потенціал розвитку.

Журналістам вдалося поспілкуватися з бізнесменом і дізнатися раніше невідомі деталі про те, що привернуло його увагу до України та ведення бізнесу в нашій країні.

Олег Сенцов. Один у полі воїн