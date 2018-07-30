Черноморские игры 2018: названо имя победителя

Скриншот фото (tavriagames.com)

Также опубликован список победителей в семи номинациях

В Херсонской области закончился 16-й Всеукраинский благотворительный фестиваль Черноморские игры и жюри огласило список победителей. Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине".

Фестиваль проходил с 27 по 29 июля в Скадовске. В черноморских играх приняли участие талантливые дети Украины в возрасте от 6 до 16 лет.

Гран-при вокального конкурса, по результатам голосования всех членов жюри, получила 16-летняя Элина Иващенко из города Бровары. Она исполнила песню Бейонсе Listen.

Видео: YouTube/М1

Это не первая победа у Элины. Ранее она победила в третьем сезоне шоу "Голос. Діти" и ее наставником была Тина Кароль. Девочка рассказывала в интервью, что Тина научила ее многим вещам.

"Я очень рада, что пошла к Тине. Не потому, что победила, а потому, что получила советы, которые буду использовать на протяжении всей жизни. Тина - непревзойденная женщина и певица. Горжусь, что в моей жизни состоялась такая встреча", - рассказывала Элина о своей наставнице.

Кадр из видео (YouTube/М1)

В жюри фестиваля Черноморские игры были: член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль, композитор, музыкальный продюсер Руслан Квинта, Народный артист Украины, певец, композитор Александр Пономарев, директор музыкальной школы А + , преподаватель вокала Алена Савинова, генеральный продюсер канала М1 Нателла Чхартишвили-Зацаринная, продюсер Алена Мозговая, генеральный директор "Хит Fm" Виталий Дроздов, продюсер телеканала М2 Роман Муха, а также звездные гости - Надежда Дорофеева, Сергей Бабкин, Monatik, NK Настя Каменских.

Также были названы победители и призеры конкурса в семи категориях:

Категория "Девушки, младшая группа":

Гарбузюк Ольга (9 лет, г. Киев) - 3 место

Бугайчук Дарья (9 лет, г. Ровно) - 2 место

Довбуш Надежда (10 лет, г. Киев) - 1 место

Категория "Парни, младшая группа":

Сервер Карабаев (11 лет, Крым, Октябрьское) - 3 место

Галас Артур (10 лет, г. Рава-Русская Львовской области) - 2 место

Политов Ярослав (11 лет г. Энергодар) - 1 место

Категория "Девушки, средняя группа":

Швец Дария (13 лет, г. Черновцы) - 3 место,

Чорная Дарья (13 лет, пгт Клавдиево, Киевская область) - 2 место

Красновецькая Дарина (11 лет, г. Винница) - 1 место

Категория "Вокальная группа":

Дуэт Анна и Ольга Никоновы (г. Киев) - 3 место

Детский театр песни "Паприка" (г. Киев) - 2 место

Дуэт Арина Никонова и Виктор Шевченко (г. Киев) - 1 место

Категория "Народное пение":

Чирва Анна (9 лет, с. Мартыновка, Полтавская обл.) - 3 место

Шегеда Ирина (11 лет г. Ивано-Франковск) - 2 место

Лень Соломия (13 лет, г. Рава-Русская, Львовской обл.) - 1 место

Категория "Парни, старшая группа":

Хамза Рауль (16 лет, г. Киев) - 3 место

Березовский Вадим (12 лет г. Каменец-Подольский) - 2 место

Федоряка Владислав (16 лет, г. Черкассы) - 1 место

Категория "Девушки, старшая группа":

IZABELLA (Иващенко Изабелла) - 16 лет, г. Нежин - 3 место

Алучана Феджи (14 лет, г. Харьков) - 2 место

Иващенко Элина (16 лет г. Бровары) - 1 место

Кстати, недавно в Киеве отгремел UPark Festival 2018

Видео: РБК-Украина