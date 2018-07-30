Чорноморські ігри 2018: названо ім'я переможця

Скріншот фото (tavriagames.com)

Також опублікований список переможців у семи номінаціях

У Херсонській області завершився 16-й Всеукраїнський благодійний фестиваль Чорноморські ігри і журі оголосило список переможців. Про це повідомляє "Комсомольська правда в Україні".

Фестиваль проходив з 27 по 29 липня у Скадовську. В чорноморських іграх взяли участь талановиті діти України у віці від 6 до 16 років.

Гран-прі вокального конкурсу, за результатами голосування усіх членів журі отримала 16-річна Еліна Іващенко з міста Бровари. Вона виконала пісню Бейонсе Listen.

Відео: YouTube/М1

Це не перша перемога у Еліни. Раніше вона перемогла у третьому сезоні шоу "Голос. Діти" і її наставником була Тіна Кароль. Дівчинка розповідала в інтерв'ю, що Тіна навчила її багатьом речам.

"Я дуже рада, що пішла до Тіни. Не тому, що перемогла, а тому, що отримала поради, які буду використовувати протягом усього життя. Тіна - неперевершена жінка і співачка. Пишаюся, що в моєму житті відбулася така зустріч", - розповідала Еліна про свою наставницю.

Кадр з відео (YouTube/М1)

У журі фестивалю Чорноморські ігри були: член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль, композитор, музичний продюсер Руслан Квінта, Народний артист України, співак, композитор Олександр Пономарьов, директор музичної школи А + , викладач вокалу Олена Савінова, генеральний продюсер каналу М1 Нателла Чхартішвілі-Зацаринна, продюсер Олена Мозгова, генеральний директор "Хіт Fm" Віталій Дроздов, продюсер телеканалу М2 Роман Муха, а також зіркові гості - Надія Дорофєєва, Сергій Бабкін, Monatik, NK Настя Каменських

Також були названі переможці та призери конкурсу в семи категоріях:

Категорія "Дівчата, молодша група":

Гарбузюк Ольга (9 років, м. Київ) - 3 місце

Бугайчук Дар'я (9 років, р. Рівне) - 2 місце

Довбуш Надія (10 років, м. Київ) - 1 місце

Категорія "Хлопці, молодша група":

Сервер Карабаєв (11 років, Крим, Жовтневе) - 3 місце

Галас Артур (10 років, м. Рава-Руська Львівської області) - 2 місце

Політов Ярослав (11 років р. Енергодар) - 1 місце

Категорія "Дівчата, середня група":

Швець Дарія (13 років, р. Чернівці) - 3 місце,

Чорна Дар'я (13 років, смт Клавдієво, Київська область) - 2 місце

Красновецька Дарина (11 років, р. Вінниця) - 1 місце

Категорія "Вокальна група":

Дует Анна і Ольга Никонови (р. Київ) - 3 місце

Дитячий театр пісні "Паприка" (Київ р.) - 2 місце

Дует Аріна Ніконова і Віктор Шевченко (р. Київ) - 1 місце

Категорія "Народний спів":

Чирва Анна (9 років, с. Мартинівка, Полтавська обл.) - 3 місце

Шегеда Ірина (11 років м. Івано-Франківськ) - 2 місце

Лінь Соломія (13 років, р. Рава-Руська, Львівської обл.) - 1 місце

Категорія "Хлопці, старша група":

Хамза Рауль (16 років, м. Київ) - 3 місце

Березовський Вадим (12 років р. Кам'янець-Подільський) - 2 місце

Федоряка Владислав (16 років, р. Черкаси) - 1 місце

Категорія "Дівчата, старша група":

IZABELLA (Ізабелла Іващенко) - 16 років, р. Ніжин - 3 місце

Алучана Феджі (14 років, р. Харків) - 2 місце

Іващенко Єліна (16 років г. Бровари) - 1 місце

До речі, нещодавно у Києві відбувся UPark Festival 2018

Відео: РБК-Україна