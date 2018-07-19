"Черный Хан Каюм": в сети рассказали историю бойца ООС узбекского происхождения

Фото: mil.gov.ua

Боец самозабвенно защищает свою Родину от врага

В сети рассказали, как украинец узбекского происхождения защищает нашу Родину от врага на Востоке. Об этом говорится на странице сообщества "Вернись живым" в Facebook.

Боец с позывным "Каюм" (от фамилии Каюмов) – мусульманин. Он тщательно соблюдает обряды своей веры даже на передовой. Один раз бойца заметили чеченские наемники, которые воюют на стороне боевиков, и очень удивились.

"Аллаху Акбар!" - читали свою молитву чеченские наемники на позициях неподалеку Зайцевого. И менее всего в тот момент они ожидали услышать ответ. Но адекватный ответ на молитвы, как и на открытый огонь со стороны украинских военных не заставил себя ждать: с наших позиций прозвучала аналогичная молитва на арабском языке.

"Ты кто?" - прокричали они.

"Украинец".

"А откуда ты все это знаешь?"

"Корни откуда!.. Плюс еще два с половиной года на той стороне прослужил, за рекой".

"А чего ты служишь?.."

"Это моя земля. Я здесь родился и вырос. Свою землю я никому не отдам!" – рассказали о случае на фронте в сообществе.

Фото: Боец "Каюм" (facebook.com/backandalive)

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"Фамилия Каюмов. Хан - поскольку узбекский хан. У меня отец покойный родом из Узбекистана, троюродный брат Абдул Каюмов - Панджшерский лев, полевой командир афганской армии", - рассказал военный.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

До войны Каюмов работал на заводе на должностях от слесаря до начальника участка.

На фронте получил два ранения и четыре контузии. За его спиной – Попасная, Золотое, Курдюмовка, Новгородка, Ясиноватая, Светлодарска дуга, Зайцевое, которое он ласково называет "Зайчиком" - потому что там любимые позиции, и окрестности Новотошківського...

"Я на полгода домой освобождался в 2017-м, подлечился и вернулся обратно. Служу потихоньку, да и все..." – рассказал он.

"Вообще Каюм только на вид старый! Помню, как в прошлом году надо было прикрыть некоторых специалистов в их работе, и стреляли из особых снарядов из гранатомета, что далековато так летят... У нас молодняка на позиции хватало, крепкие парни, на ногах стоят уверенно... Каюмич всех раздвинул – а ну, щенки, вон, дядя будет стрелять!" – рассказал побратим бойца.

"Каюм" не спешит возвращаться к мирной жизни.

"У меня три дочери, поэтому я сказал: когда внуки будут, тогда приду нянчить! Девушки думают теперь", - говорит он.

"Пятый год подряд война убедительно доказывает: можно верить в Аллаха, Христа, Одина, Будду или Кришну, или в теорию Дарвина. Можно иметь любую этническую принадлежность и историческое прошлое. Но украинцем человека делают ранения, полученные в боях, или готовность их получить, защищая свою землю. Или же готовность поддержать тех, кто эту землю защищает", - подытожили в сообществе.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

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