"Чорний Хан Каюм": в мережі розповіли історію бійця ООС узбецького походження

Фото: mil.gov.ua

Боєць самовіданно захищає свою Батьківщину від ворога

В мережі розповіли, як українець узбецького походження захищає нашу Вітчизну від ворога на Сході. Про це йдеться на сторінці спільноти "Повернись живим" в Facebook.

Боєць з позивним "Каюм" (від прізвища Каюмов) – мусульманин. Він ретельно дотримується обрядів своєї віри навіть на передовій. Один раз бійця помітили чеченські найманці, які воюють на стороні бойовиків, і дуже здивувалися.

"Аллаху Акбар!" - читали свою молитву чеченські найманці на позиціях неподалік Зайцевого. І менш за все тієї миті вони очікували почути відповідь. Але адекватна відповідь на молитви, як і на відкритий вогонь, із боку українських військових не забарилася: з наших позицій пролунала аналогічна молитва арабською мовою.

"Ти хто?" - прокричали вони.

"Українець".

"А звідки то ти все це знаєш?"

"Коріння звіди!.. Плюс іще два з половиною роки на тій стороні прослужив, за річкою".

"А чого ти служиш?.."

"Це моя земля. Я тут народився і виріс. Свою землю я нікому не віддам!" – розповіли про випадок на фронті в спільноті.

Фото: Боєць "Каюм" (facebook.com/backandalive)

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"Прізвище Каюмов. Хан - бо узбецький хан. У мене батько покійний родом із Узбекистану, троюрідний брат Абдул Каюмов - Панджшерский лев, польовий командир афганської армії", - розповів військовий.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

До війни Каюмов працював на заводі на посадах від слюсаря до начальника дільниці.

На фронті отримав два поранення і чотири контузії. За його спиною – Попасна, Золоте, Курдюмівка, Новгородка, Ясинувата, Світлодарська дуга, Зайцеве, котре він лагідно називає "Зайчиком" - бо там улюблені позиції, та околиці Новотошківського…

"Я на півроку додому звільнявся в 2017-му, підлікувався і вернувся назад. Служу потихеньку, та й все..." – розповів він.

"Взагалі Каюм тільки на вид старий! Пригадую, як минулого року треба було прикрити деяких спеціалістів у їхній роботі, і стріляли з особливих снарядів із гранатомета, що далеченько так летять… У нас молодняка на позиції вистачало, міцні хлопці, на ногах стоять впевнено… Каюмич всіх розсунув – а ну, цуценята, геть, дядя стрілятиме!" – розповів побратим бійця.

"Каюм" не поспішає повертатися до мирного життя.

"В мене три доньки, тож я сказав: коли онуки будуть, тоді прийду няньчити! Дівчата думають тепер", - говорить він.

"П’ятий рік поспіль війна переконливо доводить: можна вірити в Аллаха, Христа, Одіна, Будду чи Крішну, або в теорію Дарвіна. Можна мати будь-яку етнічну приналежність і історичне минуле. Але українцем людину роблять поранення, отримані в боях, або ж готовність їх отримати, захищаючи свою землю. Або ж готовність підтримати тих, хто цю землю захищає", - підсумували в спільноті.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

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