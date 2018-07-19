"Так виглядає любов": в мережі розповіли зворушливу історію про українського воїна та його дружину

Користувачі соцмереж були вражені цією зворушливою історією
В мережі розповіли зворушливу історію кохання колишнього бійця 92 ОМБр Валерія Кузніченка та його дружини Наталії. Про це йдеться на сторінці спільноти "Повернись живим" в Facebook.
Військовий отримав важку мінно-вибухову травму у перший день 2015 року і ледь не загинув.
Наталія не відвернулася від чоловіка, навіть коли він отримав надважкі травми. Вона завжди підтримувала свого героя в госпіталі, була його незамінним помічником.
Фото: Валерій Кузніченко та його дружина (КонстантинСова/facebook.com/backandalive)
"Ампутація руки, розброблене стегно, пробиті легені, поламані ребра, численні осколкові ураження - ось далеко не повний список поранень Валерія", - відзначили в спільноті.
Попри важку загоюваність ран та складну реабілітацію, нині військовий приймає участь у спортивних змаганнях для ветеранів війни на Донбасі та власним прикладом доводить - життя продовжується. Його дружина Наталя завжди з чоловіком та всіляко підтримує його.
Скріншот поста (facebook.com/backandalive)
Користувачі соцмереж були вражені цією зворушливою історією.
"Молодці всі - і українські жінки, і українські мужчини. А які дітки гарні народжуються", - пише Оксана Думас.
"Швидше одужуй, перемоги у спортивних змаганнях.Ти переможеш, у тебе все вийде. Щасти", "Слава герою! І честь і хвала його дружині! Це дійсно його половина!" - пишут в мережі.
Раніше блогер показав, як живе Донецьк в 2018 році.
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