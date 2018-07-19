"Так выглядит любовь": в сети рассказали трогательную историю об украинском воине и его жене

Фото: УНИАН

Пользователи соцсетей были поражены этой трогательной историей

В сети рассказали трогательную историю любви бывшего бойца 92 ОМБр Валерия Кузниченко и его жены Натальи. Об этом говорится на странице сообщества "Вернись живым" в Facebook.

Военный получил тяжелую минно-взрывную травму в первый день 2015 года и едва не погиб.

Наталья не отвернулась от мужа, даже когда он получил тяжелейшие травмы. Она всегда поддерживала своего героя в госпитале, была его незаменимым помощником.

Фото: Валерий Кузниченко и его жена (КонстантинСова/facebook.com/backandalive)

"Ампутация руки, поврежденное бедро, пробитые легкие, сломаны ребра, многочисленные осколочные поражения - вот далеко не полный список ранений Валерия", - отметили в сообществе.

Несмотря на тяжелое заживление ран и сложную реабилитацию, ныне военный принимает участие в спортивных соревнованиях для ветеранов войны на Донбассе и собственным примером доказывает - жизнь продолжается. Его жена Наталья всегда с мужем и всячески поддерживает его.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Пользователи соцсетей были поражены этой трогательной историей.

"Молодцы все - и украинские женщины и украинские мужчины. А какие детки красивые рождаются", - пишет Оксана Думас.

"Скорее выздоравливай, победы в спортивных соревнованиях.Ты победишь, у тебя все получится. Удачи", "Слава герою! И честь и хвала его жене! Это действительно его половина!" - пишут в сети.

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