Пройшов невідомий вірус: блогер показав, як живе Донецьк в 2018 році

Фото: facebook.com/OpasnajaIgra

Вулиці порожні і люди хворіють

Відомий блогер Фашик Донецький розповів, як живуть люди в сучасному Донецьку. Про це він написав у своєму блозі на сайті "Обозреватель".

Фашик Донецький повідомив, що місто стало абсолютно порожнім і за своїм перебігом нагадує фільм "День бабака".

"Окупований РФ Донецьк зараз, в 2018 році, особисто мені нагадує фільм "День бабака". Кожен новий день схожий на попередній, різниця лише в тому, що з центру міста таки менше стріляють артилерією. Але з околиць летить постійно і регулярно. Взагалі, якщо хто приїде в Донецьк, то спочатку трохи лякається - місто порожне. Порожні вулиці, порожні від покупців магазини, порожні парки, порожні дитячі майданчики. У багатьох складається відчуття, що по місту нехило так пройшовся невідомий вірус", - пише Фашик Донецький.

Фото: obozrevatel.com

Він розповів, що місцеві жителі намагаються дістатися додому до настання темряви, так як увечері на вулицях міста небезпечно.

"Цивільні звикли до того, що ритм життя у них простий: дім-робота-супермаркет-дім. У 8 вечора місто фактично порожне, ніхто не хоче ризикувати не виїхати додому. Так, типу продовжили комендантську годину, але у цивільних у Донецьку прав немає, це найнижча каста суспільства", - пише блогер.

Фото: obozrevatel.com

Фашик Донецький ділиться своїми відчуттями і каже, що господарі життя зараз в Донецьку – це люди у камуфляжах, з якими краще не зв'язуватися.

"Не покидає відчуття того, що це все насправді сон, страшний, але сон. Здається, що ось-ось, скоро ранок і все знову стане на свої місця, мегаполіс буде жити своїм звичним життям, всі будуть кудись поспішати, після роботи можна буде спокійно посидіти попити кави в 10 годині в парку Щербакова і поїхати додому. Але це лише ілюзія. Сліди від гусениць на асфальті нагадують про те, що це не сон. Придурки в камуфляжі на вулицях, від яких тхне сумішшю форми, перегару і ще якоїсь невідомої херні, зараз господарі життя. З ними не можна сперечатися або грубіянити, їх жарти завжди смішні. Випробовувати долю, якщо ти цивільний і у тебе немає знайомих серед орків не має сенсу, можна по тупості втратити здоров'я", - попереджає блогер.

Фото: obozrevatel.com

Він зазначає, що в міському транспорті не прийнято говорить про війну і жителі міста вигоріли психологічно.

"У маршрутках не прийнято говорити про війну, про що завгодно, тільки не про війну. Багато людей вигоріли психологічно, постійна напруженість завжди і скрізь + суцільне нагадування про війну, по ТБ, радіо, на вулицях тихо вбивають цивільних", - пише Фашик Донецький.

Фото: obozrevatel.com

Крім того, він каже, що люди почали сильно хворіти через те, що погано харчуються і вживають неякісні продукти.

"Нескінченні стреси вбивають не гірше снарядів. У місті багато абсолютно здорових людей підхоплюють рак невідомо звідки, у цивільних незрозуміло як з'являється цукровий діабет, хвороби серця взагалі мовчу, то окрема тема. Погане харчування незрозумілими продуктами хз якої якості, лікування типу ліками з РФ, хронічне недосипання і абсолютна невпевненість у сьогоднішньому дні, роблять свою справу". – пише він і додає, що в Донецьку люди розучилися посміхатися.

Фото: obozrevatel.com

"У Донецьку люди майже розучилися посміхатися, все постійно напружені. Навіть так звані господарі життя в камуфляжі постійно бояться - жителі окупованих підтвердять той факт, що собаки бездомні нюхом чують страх сепаратиста і постійно гавкають на ватанов у військовій формі", - зазначає блогер.

До речі, у мережі з'явилося фото подій боїв в Донецькому аеропорті.

Відео: РБК-Україна