Прошел неизвестный вирус: блогер показал, как живет Донецк в 2018 году

Фото: facebook.com/OpasnajaIgra

Улицы пустынны и люди болеют

Известный блогер Фашик Донецкий рассказал, как живут люди в современном Донецке. Об этом он написал в своем блоге на сайте "Обозреватель".

Фашик Донецкий сообщил, что город стал абсолютно пустым и по своему течению напоминает фильм "День сурка".

"Оккупированный РФ Донецк сейчас, в 2018 году, лично мне напоминает фильм "День сурка". Каждый новый день похож на предыдущий, разница лишь в том, что из центра города таки меньше стреляют артиллерией. Но с окраин летит постоянно и регулярно. Вообще, если кто приедет в Донецк, то по началу немного пугается - город пустой. Пустые улицы, пустые от покупателей магазины, пустые парки, пустые детские площадки. У многих складывается ощущение, что по городу нехило так прошелся неизвестный вирус", - пишет Фашик Донецкий.

Фото: obozrevatel.com

Он рассказал, что местные жители стараются добраться домой до наступления темноты, так как вечером на улицах города опасно.

"Гражданские привыкли к тому, что ритм жизни у них простой: дом-работа-супермаркет-дом. В 8 вечера город фактически пустой, никто не хочет рисковать не уехать домой. Да, типа продлили комендантский час, но у гражданских в Донецке прав нету, это самая низшая каста общества", - пишет блогер.

Фото: obozrevatel.com

Фашик Донецкий делится своими ощущениями и говорит, что хозяева жизни сейчас в Донецке – это люди в камуфляжах, с которыми лучше не связываться.

"Не покидает ощущение того, что это все на самом деле сон, страшный, но сон. Кажется, что вот-вот, скоро утро и все снова станет на свои места, мегаполис будет жить своей привычной жизнью, все будут куда-то спешить, после работы можно будет спокойно посидеть кофе попить в часиков 10 в парке Щербакова и поехать домой. Но это лишь иллюзия. Следы от гусениц на асфальте напоминают о том, что это не сон. Придурки в камуфляже на улицах, от которых воняет помесью формы, перегара и еще какой-то неведомой херни, на сейчас хозяева жизни. С ними нельзя спорить или хамить, их шутки всегда смешные. Испытывать судьбу, если ты гражданский и у тебя нету знакомых среди орков не имеет смысла, можно по тупости лишиться здоровья", - предупреждает блогер.

Фото: obozrevatel.com

Он отмечает, что в городском транспорте не принято говорит о войне и жители города выгорели психологически.

"В маршрутках не принято говорить о войне, о чем угодно, только не о войне. Многие люди выгорели психологически, постоянная напряженность всегда и везде + сплошное напоминание о войне, по ТВ, радио, на улицах тихо убивают гражданских", - пишет Фашик Донецкий.

Фото: obozrevatel.com

Кроме того, он говорит, что люди начали сильно болеть из-за того, что плохо питаются и употребляют некачественные продукты.

"Бесконечные стрессы убивают не хуже снарядов. В городе много абсолютно здоровых людей подхватывают рак неизвестно откуда, у цивильных непонятно как появляется сахарный диабет, за болезни сердца вообще молчу, то отдельная тема. Плохое питание непонятными продуктами хз какого качества, лечение типа лекарствами из РФ, хроническое недосыпание и абсолютная неуверенность в сегодняшнем дне, делают свое дело". – пишет он и добавляет, что в Донецке люди разучились улыбаться.

Фото: obozrevatel.com

"В Донецке люди почти разучились улыбаться, все постоянно напряжены. Даже так называемые хозяева жизни в камуфляже постоянно боятся - жители оккупированных подтвердят тот факт, что собаки бездомные нюхом чуют страх сепаратиста и постоянно лают на ватанов в военной форме", - отмечает блогер.

Кстати, в сети появилось фото событий боев в Донецком аэропорте.

Видео: РБК-Украина