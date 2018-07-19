"Как же жить с этой болью?" В сети появилось фото событий боев в Донецком аэропорте

Фото: facebook.com/Игорь Иванов

Журналист и фотограф показал новый снимок

Известный украинский журналист и фотограф Сергей Лойко опубликовал на своей странице в Facebook новое фото из Донецкого аэропорта, которого нигде раньше не было.

На фотографии погибшие в боях в Донецком аэропорту и два солдата, которые вывозят мертвых.

Фото: вход в полевой морг (facebook.com/sergei.loiko)

"Водяное. Январь 2015. Вход в полевой морг. Привезли убитых из Аэропорта. Расписались. Едут за новыми. Эти два солдата (механик-водитель БМП и стрелок) под огнем рисковали жизнями, чтобы вывозить со взлетки мертвых. Не знаю их имен. Операция продолжалась больше суток", - подписал публикацию Сергей.

Пользователи сети отреагировали на снимок тяжело.

"Не знаю, какой лайк поставить - трагизм ситуации снимка, острый глаз фотографа",

"Читать невыносимо, а как же жить с этой болью?",

"Какое же б**дство мы устроили...",

"Как это можно пережить? Не знаю...",

"Страшно", - написали пользователи в комментариях.

Скриншоты комментариев (facebook.com/sergei.loiko)

Напомним, украинский военный Алексей, который обороняет поселок Зайцево в Донецкой области, рассказал о ситуации на передовой в зоне ООС.

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