"А кто будет воевать?": украинский воин рассказал о ситуации на передовой (фото)

Фото: instagram.com/military_tv_ua

В сети показали отважного защитника Украины

Украинский военный Алексей, который обороняет поселок Зайцево в Донецкой области, рассказал о ситуации на передовой в зоне ООС. Об отважном бойце написали на странице волонтерской организации "Повернись живим" в соцсети Facebook.

"Алексею на вид лет пятьдесят. Он производит впечатление добродушного человека, который любит общество и умеет пошутить. Армеец защищает Зайцево. Во время так называемого "хлебного перемирия" здесь стало немного тише, но стрельба со стороны врага не прекратилась", - отметили в сети.

Фото: Алексей (facebook.com/backandalive)

"Провоцируют. То гранату кинут, то стрельнут пару раз. Мы так понимаем, хотят, чтобы мы давали ответ, а потом скажут, что мы не соблюдаем режим тишины. Ну вы сами понимаете. Накануне вечером боевики несколько раз выстрелили, но украинские военные пока терпят", - рассказал Алексей.

"Сейчас бойцы "Королевской" бригады укрепляют окопы, где надо, копают новые траншеи. Алексей говорит, оккупанты делают то же самое: "И тут сто метров до них, видно, как копают". Мужчина на войне с 2014-го. Поэтому за это время видел не одно перемирие", - отметил автор публикации.

"Они никогда его не придерживаются, как обещают. Пару дней помолчат, а потом опять стреляют", - подчеркнул Алексей.

"До мобилизации он работал в Ивано-Франковской области нефтяником. И сейчас мужчине важно быть здесь. "А кто будет воевать? Мы втянулись, мы привыкли, - говорит военный. И улыбается: – У меня тут вторая семья". Дома мужчина был на Новый год", - рассказали в публикации.

Алексей признался, что скучает по семье.

"Если бы не эти сволочи, - улыбается и показывает пальцем за левое плечо, туда, где враг, - были бы мы дома", - передали слова Алексея волонтеры.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Кстати, морпех тронул украинцев кадрами нынешней повседневной жизни.

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