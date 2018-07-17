"Не маю слів": морпех зворушив українців кадрами нинішнього повсякденного життя

Фото: боєць (УНІАН)

Український боєць показав, чому радіє солдатське око

Український морпех з позивним "Ізя", який захищає Україну з 2015 року, показав несподіване відео з кішкою і кошенятами, за якими він доглядає, коли не чути пострілів і вибухів. Про це йдеться в публікації на сторінці благодійного фонду "Повернись живим" Facebook.

Він починав в Нацгвардії. Б'є ворога на "нулі" разом з вірними побратимами.

"У "Ізі" є два ящики котів. Один - з-під продуктів, другий - з-під снарядів. В них живуть дві донбаські кицьки-мами зі своїми малятами. У тварин, як у людей: одна мамка десь завіялася, інша - дбайливо вилизує своїх кошенят. Є на чому відпочити солдатському оку, не все ж вогонь зі всіх стволів, вибухи та свист куль", - написано в публікації.

До ворога тут менше кілометра, як розповіли в пості.

На відео, яке опублікували на сторінці, військовослужбовець показав, як живуть кошенята і одну кішку, яка за ними доглядає.

Морпіх "Ізя" а коті Морпіх на позивний "Ізя" захищає Україну з 2015 року, починав у Нацгвардії. Він б'є ворога є на «нулі» разом з відданими побратимами. А ще у "Ізі" є два ящики котів. Один - з-під продуктів, другий - з-під снарядів. У них живуть дві донбаські кицьки-мами зі своїми малятами. У тварин, як у людей: одна мамка десь завіялася, інша - дбайливо вилизує своїх кошенят. Є на чому відпочити солдатському оку, не все ж вогонь зі всіх стволів, вибухи та свист куль. До підступного ворога тут менше кілометра... Захистити наших бійців й допомогти "Ізі" та його побратимам звільнити Україну від окупантів можна тут: https://goo.gl/zEiotC Автор: Анастасія Корнійчук Фонд "Повернись живою" Опубліковано Повернись живою Понеділок, 16 липня 2018 р.

Відео: facebook.com/backandalive

Користувачі мережі дуже зворушились відеозаписом.

"Нещасні тварини", "Немає слів...", "Не завіялася, а пішла в розвідку", "А ви говорите, що чудес не буває", "Добре, що у нас такі захисники!" - написали користувачі в коментарях.

Скріншоти коментарів (facebook.com/pg/backandalive)

Раніше ми писали про те, що український військовослужбовець в зоні проведення Операції об'єднаних сил розповів про те, як потрапив на Донбас і чому вирішив носити чуб.

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